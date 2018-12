F1 | Toto Wolff | “Lewis Hamilton | forse il più grande di sempre Meglio di Schumacher?

F1 – La Mercedes accanto a Michael Schumacher : il dolce gesto di Lewis Hamilton e Toto Wolff : Un gesto solidale da parte dei due uomini più rappresentativi della Mercedes nei confronti della fondazione di Michael Schumacher: l’azione nobile di Lewis Hamilton e Toto Wolff Di Michael Schumacher, dopo l’incidente sugli sci che 5 anni fa l’ha costretto in un letto nella sua casa di Losanna, non si conoscono i dettagli delle sue condizioni di salute. Del campione di Formula Uno, che per anni ha dominato su tutti i ...

F1 - Toto Wolff : “Dobbiamo rimanere umili perché la Ferrari farà di tutto per batterci. Schumacher? Il migliore di tutti i tempi” : Un’altra stagione di Formula Uno è andata in archivio e Lewis Hamilton e la Mercedes hanno posto il loro sigillo laureandosi per la quinta volta campioni del mondo nelle due graduatorie (piloti e costruttori). Un successo che porta con sé 74 vittorie su 100 GP nell’era ibrida. Numeri spaventosi per le Frecce d’Argento che, dal 2014 a oggi, hanno concesso 14 vittorie alla Ferrari e 12 alla Red Bull. Appare chiaro che nel team di ...

Formula 1 - Toto Wolff : 'Schumacher il migliore di sempre - ci manca' : Mercedes nel segno di Michael Schumacher: "E' sempre presente nella mia vita e in quella del team. Pensiamo sempre a lui - spiega alla Bild il Team Principal Toto Wolff - Per me è il migliore di tutti ...

Michael Schumacher - la toccante confessione di Toto Wolff : 'Cosa gli devo' : 'Schumi è sempre nei nostri pensieri'. Lo dice il team principal della Mercedes, Toto Wolff , parlando del sette volte campione del mondo, Michael Schumacher , in un'intervista al settimanale tedesco Bild am Sonntag . 'Michael è sempre presente nella mia vita personale e alla Mercedes. Pensiamo sempre a lui', le parole di Wolff. '...

F1 - la nuova Mercedes 2019. Toto Wolff ha parlato di un errore di progettazione : è già pretattica verso il Mondiale? : Tempo di pausa e tempo di bilanci nel Circus della Formula 1. Un importante traguardo è stato tagliato: i 100 GP dell’era ibrida. L’idea iniziale era quella di attirare l’attenzione di nuovi costruttori ed avvicinare la massima espressione dell’automobilismo ad un qualcosa legato strettamente alla produzione di serie. Si sperava anche che la competizione potesse offrire degli spunti migliori del dominio Red Bull-Sebastian ...

F1 - spuntano nuove immagini ‘compromettenti’ di Raikkonen : Iceman ubriaco si avvinghia a… Toto Wolff [FOTO] : Un’altra foto risalente alla serata del FIA Prize Giving è spuntata sui social, in cui si vede un Kimi Raikkonen palesemente su di giri avvinghiarsi a Toto Wolff Continuano a spuntare foto compromettenti di Kimi Raikkonen, relative alla serata trascorsa a San Pietroburgo durante il FIA Prize Giving. I bicchieri di troppo hanno giocato un brutto scherzetto ad Iceman, protagonista di alcuni siparietti davvero borderline con gli altri ...

F1 - festeggiamenti sfrenati per Toto Wolff : il team principal della Mercedes si lesiona il ginocchio : Presentatosi ad un evento dello sponsor Hewlett-Packard in stampelle, Wolff ha rivelato di essersi infortunato per aver esagerato nei festeggiamenti Serio infortunio per Toto Wolff, presentatosi in stampelle all’evento organizzato dallo sponsor Hewlett-Packard. Il team principal della Mercedes, non nuovo a guai fisici, ha rivelato di essersi lesionato il ginocchio per via degli esagerati festeggiamenti messi in atto dopo la vittoria ...

Gp Abu Dhabi - Toto Wolff svela : “la Mercedes correrà con i fori aperti nei cerchi! La Ferrari non voleva” : Toto Wolff, team director della Mercedes, ha parlato della decisione di correre con i fori aperti nei cerchi sulle W09 nel Gp di Abu Dhabi Toto Wolff, team director della Mercedes, ha affermato che ad Abu Dhabi il suo team potrebbe optare per correre con i fori aperti nei cerchi sulle W09. La modifica che tanto ha fatto discutere nelle scorse settimane, potrebbe essere inserita ad Abu Dhabi, dato che il Mondiale è ormai stato assegnato e ...

Formula 1 - Toto Wolff : 'Fraintese le parole di Hamilton sull'India' : "Ha parlato con empatia per l'India e il contrasto doloroso tra ricchezza e povertà che affrontiamo viaggiando per il mondo come ambasciatori sportivi. Non ha criticato la nazione e le sue parole ...

F1 - Toto Wolff mette a tacere Marko : “un complotto contro Verstappen? Non mi abbasso al suo livello” : Il team principal della Mercedes ha risposto per le rime a Helmut Marko, che aveva gettato ombre complottiste sull’incidente tra Ocon e Verstappen Le parole di Helmut Marko hanno rovinato per qualche secondo l’umore di Toto Wolff, felice per la conquista del quinto titolo Costruttori consecutivo da parte della Mercedes. Photo4/LaPresse Il consulente della Red Bull ha parlato di complotto relativamente all’incidente tra ...