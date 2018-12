Serie A Udinese | Nicola | «La priorità è battere il Cagliari»

Probabili formazioni Udinese-Cagliari - Serie A 29-12-2018 : L’Udinese di Davide Nicola ospita il Cagliari di Rolando Maran nella sfida salvezza della 19ª giornata di Serie A. I friulani sono diciassettesimi con 15 punti frutto di 3 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte, e hanno 2 lunghezze di vantaggio sul terzultimo posto occupato dal Bologna, i sardi sono tredicesimi a quota 20 punti con un cammino di 4 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte.Udinese-Cagliari si giocherà sabato 29 dicembre 2018 alle ore ...

Video/ Spal Udinese - 0-0 - : gli highlights della partita - Serie A - 18giornata - : Video Spal Udinese , 0-0, : highlights e gol della partita di Serie A, al Mazza arriva un pareggio senza reti che è deludente per entrambe le squadre.

Serie A : il Torino ritrova la vittoria - Spal-Udinese 0-0 : Dopo tre gare senza vittorie torna ad esultare il Torino di Mazzarri, che nel primo storico Boxing Day della Serie A supera agevolmente l' Empoli in casa. I granata si impongono 3-0, in rete N'Koulou, ...

Risultati Serie A - il Torino vola e punta la zona Champions : noia e 0-0 tra Spal e Udinese [FOTO] : 1/33 Fabio Ferrari ...

Serie A - Udinese-Frosinone 1-1 : gol di Mandragora e Ciano : Udinese e Frosinone fanno 1-1 e portano a casa un punto che non permette né agli uomini di Nicola né a quelli di Baroni di allontanarsi dalla zona salvezza. Primo tempo con poche occasioni, chiuso in ...

Serie A Udinese - Nicola : «Il Frosinone avrà una concentrazione diversa» : UDINE - Dopo la prima sconfitta della sua gestione, Davide Nicola è chiamato a vincere contro il Frosinone . Ma attenzione ai ciociari: "Il Frosinone ha cambiato allenatore, è sempre un passaggio ...

Biglietti Udinese-Frosinone - Serie A 2018-2019 : come acquistare i tickets per il match della Dacia Arena : A Udine le temperature saranno basse in questo fine settimana, ma di certo non lo saranno alla Dacia Arena, dove sabato si sfideranno Udinese e Frosinone nel match valido per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Per le due formazioni si tratta di un incontro cruciale, anche in considerazione della loro pessima situazione di classifica: l’Udinese è al 17° posto a quota 13 punti (tre vinte, quattro pari e nove ...

Serie A Udinese - Nicola : «Soddisfatto della prestazione» : MILANO - "Sono molto soddisfatto della prestazione. Per larghi tratti dell'incontro non abbiamo giocato solo di rimessa" . Il tecnico dell' Udinese , Davide Nicola , ha commentato così l'incontro con ...

Inter-Udinese 1-0 - Serie A calcio : i nerazzurri tornano al successo - decide Icardi su rigore : A San Siro l’Inter batte l’Udinese 1-0 nell’anticipo della sedicesima giornata della Serie A di calcio. I nerazzurri grazie al rigore trasformato da Mauro Icardi tornano al successo dopo quattro partite, mettendosi alle spalle l’amara eliminazione dalla Champions League, e consolidano così il terzo posto in classifica. Nel primo tempo l’Inter fa la partita, con tanto possesso palla, ma non riesce ad essere precisa in fase realizzativa. Sono due ...

Serie A - Inter-Udinese 1-0 : Icardi fa il cucchiaio su rigore : Tre punti e questo basta. L'Inter aveva bisogno di una medicina forte per riprendersi dall'eliminazione in Champions League e il cucchiaio dal dischetto di Mauro Icardi, su rigore concesso da Abisso ...

Serie A - anticipo Inter-Udinese 1-0 : 19.55 L'Inter riparte dopo l'eliminazione in Champions:Udinese battuta 1-0 a S.Siro. Poco esaltante il 1° tempo nerazzurro: spizzata aerea di Icardi fuori di poco, poi Musso evita l'autogol di Stryger su percussione Asamoah e decolla sul gran destro di Keita Balde.Primo squillo dei friulani in avvio ripresa, ma Mandragora (piatto alto) spreca tutto. Non fa meglio Icardi:incredibilmente a lato il suo colpo di testa. Ma è proprio l'argentino a ...

