Manovra | dai professionisti alle imprese | dalle famiglie ai pensionati | le misure per

Famiglia - ecco i bonus in Manovra : dai 1.500 euro per il nido ai 5 giorni a casa per i neopapà : Il bonus nido sale da 1.000 a 1.500 euro, il congedo per i neopapà si allunga a 5giorni (erano 4) e le mamme potranno restare al lavoro, se la salute lo consente, sino alla data del parto e godere dei 5 mesi di congedo dopo la nascita del bimbo. Sono queste le principali novità per le famiglie introdotte dalla manovra di bilancio in corso di approvazione...

Manovra - via libera a misure inedite in Italia su innovazione e startup. Dai fondi alle agevolazioni - ecco cosa prevedono : Reddito di cittadinanza, pensioni e quota cento. Sono queste le misure inserite in Manovra che sono state al centro del dibattito politico e sulle prime pagine dei giornali. Ma la legge di bilancio passata con la fiducia al Senato e che a breve sarà all’esame della Camera, include anche norme dedicate alle startup e al venture capital che potrebbero essere in grado di muovere circa 2 miliardi di investimenti in innovazione (qui i punti più ...

Dai tagli alle nuove tasse. Ecco la stangata del 2019 con la Manovra : La manovra appena varata al Senato cambierà diversi aspetti della nostra vita da contribuenti nell'anno che sta per arrivare. Dopo un lunghissimo braccio di ferro con Bruxelles è arrivato il semaforo ...

Manovra - Bernini (FI) a governo : “Incapaci e pericolosi”. Fraccaro chiede fiducia e dai banchi Pd : “Vergognati buffone” : Iniziati i lavori in Aula del Senato, dopo il caos di questo pomeriggio in commissione Bilancio. Le opposizioni protestano: “Quanto accaduto oggi è una nuova ferita al Parlamento” dichiara il presidente dei senatori dem, Andrea Marcucci, che si rivolge alla presidente Casellati accusandola di avallare offese alla democrazia sempre più gravi”. “Siete incapaci e pericolosi” afferma Anna Maria Bernini, capogruppo dei senatori di Forza Italia, ...

Il guazzabuglio provocato dai negoziati sulla Manovra : “Wsj”, i negoziati sul bilancio hanno prodotto un guazzabuglio New York, 21 dic 08:24 - (Agenzia Nova) - Il quotidiano economico statunitense “Wall Street Journal” critica in un editoriale l’esito del braccio di ferro sulla legge di bilancio tra Unione europea e Italia. Le battaglie sul bilancio del

La Manovra non piace alla Cei : dai tagli all'editoria alla cancellazione dell'Ires al settore no-profit : ..., verrebbero penalizzate fortemente tutte le attività di volontariato, di assistenza sociale, di presenza nell'ambito della ricerca, dell'istruzione e anche del mondo socio-sanitario. Si tratta di ...

Sondaggi - nuovo calo M5S. Lega stabile. Dai giudizi sulla Manovra un segnale preoccupante per il governo : 'I Sondaggi? Lasciano il tempo che trovano', scriveva due giorni fa dal Centro America Alessandro Di Battista in un suo post su Facebook. Un tentativo di rincuorare il Movimento che, da una ...

Manovra - dubbi dei tecnici : cosa "non torna" - dai centri per l'impiego al congedo papà : Sarebbero utili ''delucidazioni'' sulle 4.000 assunzioni previste per i centri dell'impiego e su vari altri punti, secondo...

Reddito di cittadinanza - la metamorfosi del sussidio voluto dai Cinque Stelle Manovra - all’Ue non bastano le limature : La misura simbolo dei Cinque Stelle, il suo marchio distintivo, via via si è depotenziata: i 780 euro mensili sono lontani

Reddito di cittadinanza - la metamorfosi del sussidio voluto dai Cinque Stelle Manovra - all’Ue le limature non bastano : La misura simbolo dei Cinque Stelle, il suo marchio distintivo, via via si è depotenziata: i 780 euro mensili sono lontani

Ue e procedure di infrazione - non solo Manovra. Dai trasporti all’ambiente - la classifica dei Paesi più “sotto osservazione” : Dopo la condanna dei commissari di Bruxelles, l’Italia attende ora la decisione del Comitato economico e finanziario. Entro due settimane il braccio tecnico dell’Ecofin composto dai collaboratori dei ministri delle Finanze Ue dovrà stabilire se seguire il percorso intrapreso dalla Commissione e aprire quindi la strada alla procedura d’infrazione. Il motivo? La manovra italiana per il 2019 viola in modo “particolarmente ...

Lo spread si ferma a 309 : la bocciatura della Manovra già assorbita dai mercati. L'asta dei Btp Italia mai così male : Erano loro gli osservati speciali del D-Day del governo gialloverde, quello del giudizio della Commissione europea sulla manovra: i mercati. L'esito? La bocciatura storica della legge di bilancio si riflette sugli umori degli investitori con luci e ombre. Il fatto che la decisione di Bruxelles fosse nell'aria da settimane ha smorzato le tensioni sui titoli di Stato Italiani, che comunque si collocano sempre su un terreno preoccupante: lo spread ...

Commissione vuole bocciare la Manovra - è fuga dai Btp : ... ovvero non solo sul deficit ma la discussione deve 'tener presente ' che 'si conferma un rallentamento dell'economia europea non solo italiana'. Anzi, in questo contesto, 'l'Italia rallenta meno di ...

Manovra - tra le proposte il referendum di quartiere per l’apertura di nuovi negozi. Gli emendamenti : dai pannolini alle birre : Tra gli emendamenti della maggioranza alla Manovra presentati in commissione Bilancio alla Camera spunta anche un referendum di quartiere che faccia scegliere ai cittadini l’apertura di certe tipologie di negozi “assenti o non adeguati” alle esigenze loro e del territorio. L’obiettivo è la riqualificazione sociale ed economica di alcune aree urbane, tramite agevolazioni fiscali per favorire la presenza di “funzioni e ...