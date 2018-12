Ancona | migrante morto aggrappato sotto un tir | si cerca il mezzo

Ancona - morto giovane migrante travolto da un tir : “Aggrappato al mezzo per entrare in Italia” : Un giovane migrante è morto il giorno di Natale al Pronto soccorso degli Ospedali Riuniti di Ancona. È stato travolto dalle ruote di un mezzo pesante a cui probabilmente era aggrappato per arrivare in Italia. Il ragazzo non aveva documenti addosso e finora non sono state diffuse informazioni sulla sua identità.Continua a leggere

