Sciame sismico e eruzione Etna | riapre con limitazioni l’aeroporto di Catania

Etna - proseguito nella notte lo Sciame sismico. Chiuso l’aeroporto di Catania : È proseguito nella notte l’intenso sciame sismico sull’Etna, in Sicilia. Decine le scosse di terremoto, una delle quali - ieri sera alle 20,26 - ha raggiunto magnitudo 4 con epicentro a 7 chilometri a Nordest di Ragalna, in provincia di Catania. l’aeroporto caranese resta Chiuso da ieri sera:; contrariamente alle previsioni, la persistente attivi...

Sciame sismico risveglia l’Etna. Disagi all’aeroporto di Catania : L’Etna saluta il Natale con un’intensa quanto improvvisa attività eruttiva che ha già provocato la chiusura a singhiozzo dell’aeroporto di Catania. Si tratta di una «eruzione laterale» che i vulcanologi si attendevano da diverso tempo, soprattutto da quando lo scorso luglio il vulcano era tornato in attività. A precedere l’eruzione è stato uno scia...

Sciame sismico Etna : si alza il livello di allerta anche per il vulcano Stromboli : Dalle valutazioni emerse durante la riunione del 19 dicembre 2018 con i Centri di Competenza e il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana, il Dipartimento della Protezione Civile ha disposto il passaggio di livello di allerta da “verde”, che corrisponde all’attività ordinaria, al livello “giallo” per il vulcano Stromboli, e la conseguente attivazione della fase operativa di “attenzione” secondo quanto previsto dal Piano ...

Sciame sismico Etna : aeroporto di Catania totalmente operativo dalle 20 : L’aeroporto di Catania tornerà totalmente operativo, senza più limitazioni, alle 20 di questa sera. Potranno esserci ritardi su voli in arrivo e in partenza ma il traffico si andrà normalizzando. Lo fa sapere su Twitter Sac, la societa che gestisce l’aeroporto di Fontanarossa, il cui spazio aereo è rimasto parzialmente chiuso oggi per la ripresa dell’attività dell’Etna. L'articolo Sciame sismico Etna: aeroporto di Catania ...

Terremoto - riprende lo Sciame sismico nell’area Etnea : più di 250 scosse - l’Ingv monitora la situazione : Un evento sismico di magnitudo ML 4.3, è stato registrato alle ore 17.50 dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in provincia di Catania. L’evento – con epicentro localizzato tra i comuni di Zafferana Etnea, Milo e Santa Venerina – è stato avvertito dalla popolazione. Dalle verifiche effettuate dalla Sala situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile, al momento, non sono stati segnalati danni. Dalle 8.30 di questa ...

