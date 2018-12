Marco Bocci preso in giro da Laura Chiatti ed Emma Marrone su Instagram

Emma e la Chiatti deridono Marco Bocci cantante - l'attrice : 'Non gli hai insegnato nulla' : È un simpatico scambio di battute quello che è andato in scena tra Laura Chiatti ed Emma Marrone poche ore fa. Su Instagram, infatti, le due donne si sono divertite a prendere in giro Marco Bocci che provava ad interpretare una canzone di Lucio Battisti. l'attrice ha bonariamente rimproverato la ex di suo marito dicendole che non gli ha insegnato nulla quando stavano insieme in termini musicali, confermando ancora una volta che questo "terzetto" ...

Il primo film da regista di Marco Bocci : Una mattina di novembre a Tor Bella Monaca, periferia romana. Marco Bocci si trova in un appartamento al 13° piano. La vista è strabiliante. L’attore di fiction tv, come Solo e Squadra antimafia, sta girando una scena del film Erre11 (titolo provvisorio). Questa volta però è lui dietro la macchina da presa. «Mi è sempre piaciuto raccontare storie – dichiara il neo regista seduto al tavolo dell’appartamento, mentre la padrona di casa toglie dal ...

Marco Bocci inizia le riprese come regista e sceneggiatore : ... di persone ai margini del mondo con la gran voglia di riscatto. 'Voglio raccontare una periferia vera dice Bocci sul set romano di Tor Bellamonaca dentro la quale si incrociano tanti personaggi, ...

I fan della serie ‘Solo’ con Marco Bocci si chiedono se la terza serie si farà. Leggi l’intervista dell’attrice Carlotta Antonelli : Venerdì 26 ottobre, la serie televisiva ‘Solo 2′ diretta da Stefano Mordini saluta il pubblico di Canale5. La domanda che i fan si pongono è ‘Solo 3 si farà?’. Fanpage.it ha intervistato Carlotta Antonelli,... L'articolo I fan della serie ‘Solo’ con Marco Bocci si chiedono se la terza serie si farà. Leggi l’intervista dell’attrice Carlotta Antonelli proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, ...