“Invasione di droni” | l’aeroporto di Gatwick riapre parzialmente

meteoweb.eu

: Aeroporto di #Londra Gatwick chiuso da questa notte per invasione di #droni #trasporto #aereo #merci… - TrasportoEuropa : Aeroporto di #Londra Gatwick chiuso da questa notte per invasione di #droni #trasporto #aereo #merci… -

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Dopo lo stop provocato dalle incursioni di droni, che hanno paralizzato il traffico aereo per oltre 24 ore, l’aeroporto di. Lo scalo londinese da stamane lavora per “introdurre un numero limitato di voli“. Da mercoledì sera sono stati cancellati oltre 600 voli, con disagi per 120mila passeggeri. I responsabili non sono ancora stati individuati.L'articolo “Invasione di droni”: l’aeroporto diMeteo Web.