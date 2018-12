Bimbo di due anni viene operato al testicolo sbagliato e reso sterile a vita

Bimbo ucciso di botte da madre e fidanzato : i due condannati a 10 anni - Paese in rivolta : Il piccolo Stanley è stato ucciso e massacrato di botte dalla mamma e dal fidanzato e la coppia è stata condannata a dieci anni, ma in tanti in Inghilterra chiedono una pena più pesante. Un deputato ...

Alessandria - operazione di nove ore salva Bimbo di due anni che ha ingerito soda caustica : Gli è stato asportato l'esofago, sostituito da un trapianto di un tratto di colon. Ed è tornato a mangiare in maniera normale

“Ci sono due coccodrilli…”. Il negozio si mobilita per il Bimbo in lacrime. E il coretto dei parrucchieri diventa virale : Un vero gioco di squadra quello tra i parrucchieri del CFC Barber Shop di Pesaro, che per tranquillizzare un bambino in lacrime hanno pensato bene di intonare una classica canzone dedicata ai più piccoli. E così, tutti insieme, hanno improvvisato un coretto, con tanto di chitarrina finta e balletto. Il risultato è strepitoso e la clip video pubblicata sui social, manco a dirlo, è diventata virale in poche ore L'articolo “Ci sono due ...

Il Bimbo piange disperato dal barbiere - i clienti cantano : «Ci son due coccodrilli...» Video : Il Video è uno dei più visti su Facebook e ben presto taglierà il traguardo dei 10 milioni di visualizzazioni. In effetti è bellissimo e strappa davvero sorrisi ed...

Morto Bimbo di due mesi : papà cade del scale col piccolo in braccio : Morto bimbo di due mesi: Martino, la piccola vittima dell'incidente domestico era nato lo scorso 13 settembre. La tragedia è avvenuta in casa quando il padre Diego è inciampato nelle scale e il ...

"Il Bimbo avrà due mamme" : la sentenza del Tribunale boccia il rifiuto di Bucci : I giudici hanno dato ragione a una coppia genovese alla quale l’anagrafe di Tursi aveva negato la seconda genitrice

Incidente in A14 Pesaro - Bimbo ferito. Scoperti e denunciati i due pirati della strada : Pesaro, 8 novembre 2018 - Un imprenditore veronese 60enne è stato denunciato per omissione di soccorso dalla polizia autostradale di Fano per esser fuggito dopo aver provocato un Incidente sull'A 14. ...

Incinta al nono mese va in ospedale per forti dolori addominali : la rimandano a casa e dopo due ore perde il Bimbo : Un caso di improvvisa morte fetale si è verificato a Empoli (Firenze). Una donna di 37 anni, empolese, già madre di una bambina di due anni e mezzo e alla 36ma settimana di gravidanza,...

Lasciano il figlio di 4 mesi con il pannolino sporco per due settimane : Bimbo muore per i vermi : Una morte terribile quella del piccolo Sterling Koehn, di Alta Vista, negli Stati Uniti. Il padre, 29 anni, è ora sotto processo per la morte del piccolo, avvenuta nell’agosto del 2017.--I genitori lo hanno lasciato con il pannolino sporco per così tanto tempo da innescare un’infestazione di vermi. Sterling Koehn, un bimbo americano di appena 4 mesi, originario di Alta Vista, cittadina situata nella Contea di Chickasaw, è stato trovato morto lo ...

Meningite - 5 medici indagati per la morte di un Bimbo di due anni : Cinque sanitari degli ospedali di Sarno e Nocera Inferiore , Salerno, sono indagati per la morte di un bimbo di due anni deceduto martedì per una presunta Meningite. La Procura di Nocera Inferiore, ...

Rubano un furgone - poi travolgono un Bimbo inseguiti dalla polizia : arrestati due ragazzini : Hanno 15 e 16 anni i due ragazzi arrestati a Wigan, in Regno Unito, per aver rubato un furgone e aver travolto un bimbo di appena 3 anni. Leo ora verso in condizioni disperate in ospedale.Continua a leggere