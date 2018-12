Quello che stupisce non è Salvini tra i tifosi | ma gli ultras che festeggiano il ministro

Social e lavoro - uno su tre scartato per Quello che pubblica. Ecco perché : L'analisi: il 35% dei recruiter ha escluso potenziali candidati per informazioni contenute sui Social network. Cosa è meglio non mettere su Facebook

Conceicao snobba Totti : 'Non mi interessa Quello che dice. Forza Lazio!' : ROMA - 'Molto sinceramente, io mi preoccupo per le dichiarazioni di Ivo Vieira, il mio collega della Moreirense, con cui giochiamo in Coppa e che sta facendo la miglior stagione della sua storia. Non ...

Inter - Rinnovo Icardi - Ausilio non ci sta! Che risposta a Wanda Nara : 'tutto Quello che è social è cinepanettone! E su Mauro alla Juve...' : Piero Ausilio, ds dell'Inter, fa chiarezza sulle recenti affermazioni di Wanda Nara riguardanti il Rinnovo di Mauro Icardi col club nerazzurro Il Rinnovo di Mauro Icardi con l'Inter è uno degli ...

Inter – Rinnovo Icardi - Ausilio non ci sta! Che risposta a Wanda Nara : “tutto Quello che è social è cinepanettone! E su Mauro alla Juve…” : Piero Ausilio, ds dell’Inter, fa chiarezza sulle recenti affermazioni di Wanda Nara riguardanti il Rinnovo di Mauro Icardi col club nerazzurro Il Rinnovo di Mauro Icardi con l’Inter è uno degli argomenti più chiacchierati del momento, complice anche l’insistenza con la quale la moglie dell’attaccante argentino ne parla sui social e nei programmi televisivi. Wanda Nara ha infatti creato un po’ di scompiglio ...

Foto con capo ultrà - Salvini : “Lucci condannato per droga? Mi occupo di Quello che accade da oggi in avanti” : “Io mi occupo di quello che accadrà da oggi in avanti, chi ha sbagliato in passato e ha pagato, spero che non lo rifaccia”. Non si scusa, né si pente Matteo Salvini dopo la Foto con l’ultra che ha patteggiato una condanna per spaccio di droga. Eppure solo due giorni fa dal palco della scuola di formazione della Lega, il ministro dell’Interno sosteneva che ‘chi vende droga deve marcire in galera“. ...

Il cibo biologico? Più “dannoso” di Quello che si pensa : “Ha un impatto sul clima” : È più sano ma non fa meno meno danni. Il cibo biologico ha un impatto sul clima peggiore di quello coltivato in modo convenzionale. E questo perché necessita di aree coltivabili più grandi e produce molte più emissioni di anidride carbonica. È questa la conclusione di uno studio svedese, coordinato dalla Chalmers University of Technology, pubblicato sulla rivista Nature. “I piselli biologici coltivati in Svezia hanno un impatto sul clima ...

Stefano De Martino : “Se domani scoprissi che vendere gomme all’ingrosso mi fa guadagnare di più farei Quello” : “Faccio questo lavoro per soldi. Se domani scoprissi che vendere gomme all’ingrosso mi fa guadagnare di più e vivere bene, io farei molto volentieri a meno della fama”. A dirlo in un’intervista a Vanity Fair è Stefano De Martino, che ha parlato apertamente del suo lavoro e di ciò che pensa riguardo al mondo dello spettacolo. L’ex fidanzato di Belen Rodriguez non ha peli sulla lingua: “Mi rendo conto che per molte ...

MANOVRA - DI MAIO : 'Quello che POTEVAMO FARE L'ABBIAMO FATTO'/ 'Nessun taglio a reddito e quota 100' : MANOVRA, accordo sull'Ecotassa in seno al governo ma i tagli su reddito di cittadinanza e quota 100 non convincono ancora la Commissione.

Open è online : tutto Quello che c'è da sapere sul giornale di Mentana : Esordio per il giornale online ideato dal giornalista di La7. Massimo Corcione, già vice direttore di Mentana ai tempi del...

Il 'China first' di Xi Jinping - discorso da superpotenza : 'Nessuno può dire alla Cina Quello che deve fare' : Il presidente cinese ricorda i 40 anni di apertura e riforme inaugurate da Deng e promette 'un nuovo miracolo economico che impressionerà il mondo'

Il "China first" di Xi Jinping - discorso da superpotenza : "Nessuno può dire alla Cina Quello che deve fare" : Il presidente cinese Xi Jinping promette "un nuovo miracolo, persino più grande, che impressionerà il mondo". Commemorando i 40 anni d'apertura e riforme alla base del miracolo economico inaugurata da Deng Xiaoping, il leader cinese parla con durezza delle recenti dispute commerciali con gli Usa e lo fa senza mezze misure: "Nessuno può dettare al popolo cinese ciò che deve fare o non fare".I 40 anni di aperture e di ...

Di Maio - tutto Quello che potevamo fare l'abbiamo fatto : Luigi Di Maio è tornato a difendere la Manovra economica e assicurato che "nelle prossime ore" si chiuderà senza tagli al reddito di cittadinanza o a 'quota 100'. In un'intervista ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, il vicepremier ha detto che "le novità per i cittadini sono ...

