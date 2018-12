Temptation Island Vip | Valeria Marini e Patrick Baldassari di nuovo insieme

Michael De Giorgio in depressione/ Temptation Island Vip gli ha rovinato la vita : 'Ricevo insulti e minacce' : Michael De Giorgio depresso dopo Temptation Island. Le polemiche lo hanno travolto, cosa gli succederà dopo l'ennesimo sfogo?

Temptation Island - il dramma di Michael - ex di Lara : 'Sono depresso - non merito di vivere' : Tra i protagonisti delle passate edizioni di Temptation Island vi sono stati Lara e Michael, una delle coppie maggiormente discusse e al tempo stesso seguite dal pubblico social. Il percorso dei due fidanzati all'interno del villaggio delle tentazioni è stato abbastanza travagliato e in particolar modo abbiamo visto che Michael si lasciò andare a delle frasi poco carine nei confronti della sua fidanzata, al punto da essere bersagliato sui ...

Temptation Island - il dramma di Michael : “Depressione - faccio schifo” : Temptation Island, Michael De Giorgio racconta il suo dramma. Il lungo e straziante appello: “Sono finito nel vortice della depressione. Non ho un lavoro, mi faccio schifo. Chiedo scusa, ma lasciatemi in pace ora” Michael De Giorgio, nelle scorse ore, ha affidato alle Stories di Instagram un lungo e straziante appello dove ha raccontato il […] L'articolo Temptation Island, il dramma di Michael: “Depressione, faccio ...

Uomini e Donne - Teresa Langella : "Sotto l'albero - spero di trovare l'amore. Temptation Island - il ricordo più bello del 2018" : Anche Teresa Langella, in occasione delle imminenti festività natalizie, è stata intervistata dal magazine ufficiale di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5.Teresa, ex tentatrice di Temptation Island 5, metterà il suo trono "a riposo" con molti corteggiatori: Andrea, l'Andrew di Temptation Island, Luca, l'ex velino Pierpaolo, Antonio e la new entry Kevin.prosegui la letturaUomini e Donne, Teresa ...

Temptation Island : Deianira - contattata dall’ex di Lara Zorzetto - dimostra che Lara aveva organizzato tutto nel reaility! : Lara Zorzetto aveva organizzato premeditatamente tutto il suo show visto (e da molti apprezzato) a Temptation Island? Secondo quanto dichiarato da Deianira Marzano sì, dato che sostiene di essere stata contattata dall’ex fidanzato della Zorzetto,... L'articolo Temptation Island: Deianira, contattata dall’ex di Lara Zorzetto,dimostra che Lara aveva organizzato tutto nel reaility! proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, ...

Karina Cascella a Temptation Island Vip? La verità e la confessione dell’opinionista : Temptation Island Vip 2019, Karina Cascella in coppia col fidanzato Max? Manca ancora molto tempo alla prossima edizione di Temptation Island Vip, anche perché andrà prima in onda Temptation Island, ma già iniziano a rincorrersi le voci di corridoio sul cast. Niente di certo, visto che Maria De Filippi ha altro a cui pensare tra […] L'articolo Karina Cascella a Temptation Island Vip? La verità e la confessione dell’opinionista ...

La nuova vita di Simona Ventura verso Temptation Island Vip : Simona Ventura ospite di Federica Panicucci a "Mattino Cinque", esprime la sua felicità per la vittoria di Walter Nudo al Grande Fratello Vip 3 e racconta la nuova vita lavorativa, tutta proiettata ...

Simona Ventura dopo la rottura con Gerò : "Torna Temptation Island Vip. Le mie priorità? Figli e lavoro" : Simona Ventura è intervenuta in diretta a Mattino 5 per parlare della sua vita privata a pochi giorni da Natale. La conduttrice, reduce dal successo di Temptation Island Vip e dalla separazione dal compagno Gerò Carraro, ha rivelato alle telecamere del programma di Federica Panicucci i retroscena della rottura e per parlare del rapporto con i Figli e dei progetti futuri.La stabilità famigliare in casa Ventura è stata messa a repentaglio ...

Andrea Zenga - la mamma Roberta Termali : "Temptation Island Vip? L'ho incoraggiato" : Roberta Termali, ex moglie di Walter Zenga e mamma di Andrea di 'Temptation Island Vip', ha raccontato al settimanale 'Oggi', in edicola questa settimana, come ha vissuto, in prima persona, l'esperienza del figlio e della fidanzata all'interno del docureality di Canale 5: L’ho incoraggiato. Non avevo mai visto il programma, ma sapevo che lui e Alessandra erano solidi. Pensavo che con un minimo di strategia ne sarebbero usciti ...

Uomini e donne verso il serale? la voce sul programma di Maria De Filippi : «Sarà esplosivo - in stile Temptation Island Vip» : Uomini e donne , il dating show condotto da anni con successo da Maria De Filippi e seguito da Leggo.it starebbe preparandosi per il grande salto nella versione serale . Sembra infatti che la ...

Lara Zorzetto replica agli attacchi sui social : le parole dell’ex protagonista di Temptation Island : Lara Zorzetto risponde con ironia alle critiche: l’odio degli haters scivola addosso all’ex protagonista di Temptation Island Lara Zorzetto, sopratutto a seguito della sua partecipazione a Temptation Island, è oggi molto seguita su Instagram. Vantare un grosso seguito sui social, però, vuol dire anche spesso fare i conti – purtroppo – con degli utenti che […] L'articolo Lara Zorzetto replica agli attacchi sui ...

Dopo Temptation Island Vip per Valeria Marini arriva l’Isola dei Famosi 2019 : La showgirl sarda Valeria Marini punta verso l’Isola dei Famosi 2019. La quattordicesima edizione del reality di Canale 5 sarà

Alessandra Sgolastra incinta dopo Temptation Island Vip? La verità dietro la foto sospetta : Temptation Island Vip, Alessandra Sgolastra incinta? Una foto insospettisce i fan: lei interviene a far chiarezza Tra Alessandra Sgolastra e Andrea Zenga è ormai ritornato il sereno e il loro amore, alla fine, ha avuto la meglio dopo la brusca rottura a Temptation Island Vip. Da lì a pensare che i due siano pronti a […] L'articolo Alessandra Sgolastra incinta dopo Temptation Island Vip? La verità dietro la foto sospetta proviene da Gossip ...

Temptation Island - Martina Sebastiani ammette : 'Mi sono gonfiata le labbra' : A Temptation Island ha fatto discutere per la passionale conoscenza con Andrew Dal Corso (attualmente corteggiatore di Teresa Langella a Uomini e Donne), ma oggi Martina Sebastiani è finita al centro del gossip per un altro motivo. Dopo un periodo in cui tanti suoi fan le hanno domandato se fosse cambiato qualcosa in lei a livello fisico, la romana ha finalmente ammesso di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica: in alcuni video caricati ...