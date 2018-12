Pallanuoto | Champions League | come una finale | domani la sfida Barceloneta-Pro Recco La

Pallanuoto - Champions League 2019 : gli orari delle partite di Pro Recco - Brescia e BPM. Come vederle in tv e streaming. Il programma completo : Ritorna la Champions League di Pallanuoto: domani, mercoledì 19 dicembre torneranno in acqua le migliori sedici squadre d’Europa. Dopo l’ottimo inizio Pro Recco, Brescia e Sport Management proveranno a proseguire nella loro marcia verso il grande obiettivo stagionale, che è la Final Eight di Hannover. Il big match di giornata vedrà opposti il Barceloneta e la Pro Recco: a Barcellona è scontro al vertice del Gruppo A. Le uniche due ...

Pallanuoto - Champions League 2018-2019 : Pro Recco-Steaua Bucarest 19-7. Prosegue la corsa a due di liguri e Barceloneta : Prosegue spedita la marcia della Pro Recco nella Champions League di Pallanuoto: i liguri, oggi in vasca a Bologna nel match valido per la quarta giornata, superano la Steaua Bucarest per 19-7 in un match equilibrato soltanto nel primo quarto e così proseguono il duello in vetta al Gruppo A a punteggio pieno con gli spagnoli del Barceloneta, lasciando il Brescia solitario al terzo posto a quota nove. liguri subito avanti con Aicardi e Mandic, ...

Pallanuoto - Champions League : Pro Recco-Steaua Bucarest 19-7. HIGHLIGHTS : Stella Rossa 0 Gruppo B Spandau , GER, - Szolnok , UNG, 9-9 Olympiakos , GRE, - Mladost , CRO, 13-8 Jadran , CRO, - Waspo , GER, 15-10 Jug , CRO, - Sport Management , ITA, 9-8 Classifica 1. Jug ...

Pallanuoto - Champions League 2018-2019 : Jug-Sport Management 9-8. Non basta il cuore ai Mastini puniti da un secondo quarto da incubo : Va ai croati dello Jug lo scontro al vertice del Gruppo B della Champions League di Pallanuoto maschile: nella quarta giornata la BPM Sport Management si arrende in trasferta per 9-8 dopo un match giocato sostanzialmente alla pari, ma sul quale pesa il brutto passaggio a vuoto del secondo quarto, che lancia la compagine balcanica. Iniziano bene i Mastini, che si portano in vantaggio con Di Somma e poi allungano sul 3-1 con Luongo e Casasola. I ...

Pallanuoto - Champions League 2018-2019 : bella vittoria per l’AN Brescia in casa dell’Eger : Terza vittoria in quattro uscite (unica sconfitta con la Pro Recco): prosegue alla grande il cammino dell’AN Brescia nella Champions League di Pallanuoto maschile. I lombardi di Sandro Bovo riescono a superare anche il duro ostacolo magiaro dell’Eger: in terra ungherese la compagine vice campione d’Italia in carica si impone per 11-8. Dopo un primo quarto piuttosto sofferto si svegliano le stelle, con il solito capitan ...

Pallanuoto - Champions League : vola la Pro Recco. Vincono anche Brescia e BPM : Nello stesso girone del Recco il Brescia ha battuto facile la Stella Rossa di Belgrado,, 7-2,; nel gruppo B vittoria in rimonta della BPM Sport Management ad Hannover, 10-11, e primo posto a ...

Pallanuoto - Champions League 2018-2019 : vince anche l’AN Brescia - battuta 7-2 la Stella Rossa : Tre su tre per le italiane nella Champions League di Pallanuoto maschile. Dopo i successi di Pro Recco e BPM Sport Management arriva anche quello dell’AN Brescia: in un match sulla carta abbastanza favorevole i lombardi sfruttano anche il fattore campo battendo alla Mompiano per 7-2 la Stella Rossa. La compagine di Sandro Bovo raggiunge quota 6 punti in graduatoria, a -3 dalla vetta del raggruppamento occupatta da Pro Recco e Barceloneta. ...

Pallanuoto - Champions League 2018-2019 : Hannover-Sport Management 10-11. Mastini commoventi - vittoria incredibile : Quattro espulsi, la serata no di bomber Luongo con un rigore sbagliato, quattro reti di svantaggio dopo 14’20” di gara: sembrava una serata stregata per la BPM Sport Management in casa dell’Hannover nella terza giornata di Champions League di Pallanuoto ed invece i Mastini trovano una prestazione tutta d’orgoglio e scoprono in Giuseppe Valentino il cannoniere di coppa (5 gol), vincendo per 10-11. Partenza più brutta non ...

Pallanuoto - Champions League : la Pro Recco fa tre su tre. Piegato il Ferencvaros 9-6 : La Pro Recco continua a vincere. I liguri piegano la resistenza di un ottimo Ferencvaros , vincendo 9-6 e rispondendo al successo del Barceloneta. Match combattuto alla piscina comunale di Sori, con ...

Pallanuoto - Champions League 2018-2019 : Pro Recco devastante - battuto il Ferencvaros nel big match : Terza partita e terza vittoria per la Pro Recco. Un inizio di stagione nel girone di Champions League davvero devastante per i campioni d’Italia che non stanno facendo davvero fatica ad imporsi nella massima competizione per club europea. I ragazzi di Ratko Rudic si impongono anche nel big match contro i magiari del Ferencvaros: successo per 9-6 e vetta nel girone che rimane nelle mani dei liguri. Da segnalare che in casa ungherese ...

Pallanuoto - Champions League 2018-2019 : Sport Management-Szolnoki 7-5. Mastini in testa a punteggio pieno : I Mastini continuano a mordere anche in Champions League: nella seconda giornata della fase a gironi la Sport Management batte i magiari dello Szolnoki per 7-5 e si issa in testa al raggruppamento a quota sei punti. Per la compagine italiana un’altra vittima illustre dopo i campioni in carica dell’Olympiacos all’esordio. Nella prima frazione partono meglio gli ospiti, in gol dopo appena 29″ con Angyal, e nravi a ...

Pallanuoto : Champions - Brescia-Recco 8-9 : ANSA, - BRESCIA, 3 NOV - È dolce la notte di Brescia: la Pro Recco vince 9-8 in casa dei lombardi nella sfida della seconda giornata di Champions League, e continua il suo cammino a punteggio pieno. ...

Pallanuoto - Champions League : Brescia-Pro Recco 8-9 nel derby : Brescia-Pro Recco 8-9 Va alla Pro Recco il derby di Champions League contro Brescia. I liguri vincono 9-8 fuori casa, centrando il secondo successo di fila nella competizione. La squadra di Ratko ...

Pallanuoto - Champions League 2018-2019 : la Pro Recco si impone nel derby d’Italia sull’AN Brescia per 9-8 : Erano attesi spettacolo ed emozioni e ci sono stati entrambi gli elementi. Alla Mompiano è andato in scena il derby d’Italia della Pallanuoto nella seconda giornata dei gironi di Champions League: i padroni di casa dell’AN Brescia ci hanno provato in tutti i modi a ribaltare il pronostico, ma alla fine i pluriscudettati della Pro Recco anche oggi hanno avuto la meglio per 9-8. Con questo successo i liguri si portano ovviamente in ...