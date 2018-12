Nero a metà | riassunto dell' ultimo episodio | Alba viene rapita e Malik rischia la vita

Nero a metà - riassunto dell'ultima puntata : Clara è viva ed è un'assassina : Ieri sera in prima serata su Rai 1 è andata in onda al'ultima puntata della serie di successo con protagonista Claudio Amendola, "Nero a metà". La fortunata fiction poliziesca della Rai, infatti, è giunta al capitolo finale dopo più di un mese di trasmissione e sei puntate andate in onda nel corso del mese di novembre e dicembre, dove in media è stata seguita da 5 milioni di telespettatori ad episodio con uno share circa del 22%. I fan ...

'Nero a Metà' : potrebbe essere confermata la 2^ stagione : Lunedì 17 dicembre è stata trasmessa su Rai Uno l'ultima puntata della fiction 'Nero a Metà' che ha visto come protagonista l'attore Claudio Amendola, nei panni del commissario. La serie tv si è chiusa con un finale ricco di sorprese che fanno sperare per un seguito, poiché i milioni di telespettatori hanno gradito questo prodotto televisivo. Inoltre il caso Bosca e le verità nascoste da Carlo alla figlia possono rappresentare un materiale ...

Replica Nero a metà : dove rivedere l’ultima puntata : Nero a metà, dove e quando rivedere la sesta puntata: canale e orario La serie televisiva con Claudio Amendola ha ottenuto un ottimo riscontro da parte del pubblico televisivo. Gli ascolti molto alti hanno dimostrato che da casa il personaggio di Carlo Guerrieri è stato apprezzato. Il nuovo protagonista proposto dalla Rai è stato amato […] L'articolo Replica Nero a metà: dove rivedere l’ultima puntata proviene da Gossip e Tv.

Nero a metà 2 si farà? : La prima stagione di Nero a metà si è conclusa con ottimi ascolti ed è facile immaginare che la serie abbia un sequel. Dopo 12 puntate da 50', costruiti secondo i canoni della serialità USA nel bilanciamento dei casi di puntata e dell'indagine orizzontare, la serie ha le potenzialità narrative per continuare, grazie a una coppia protagonista che offre diversi spunti. Da una parte c'è Malik, che ha una buona concentrazione di ...

'Nero a metà' - l'ultima puntata in streaming su Rai Play : Alba sarà in pericolo : Ieri sera è andata in onda l'ultima puntata della prima stagione di "Nero a metà", la fiction poliziesca con protagonisti Claudio Amendola, Miguel Gobbo Diaz e Rosa Diletta Rossi. La serie, infatti, si è conclusa con una puntata ricca di colpi di scena e di sorprese. Primo fra tutti, l'arresto dell'ispettore Guerrieri a cui è seguita una serie di eventi che hanno messo in pericolo anche la vita della figlia, Alba. Se per caso non avete avuto la ...

Nero a metà 2 : le novità sulla seconda stagione : Nero a metà 2: si farà la seconda stagione? Tutte le novità Non si può negare il successo di Nero a metà. Dati alla mano, la fiction di Rai Uno con Claudio Amendola ha ottenuto un ottimo successo da parte del pubblico televisivo. Ascolti superiori al 20% di share per ognuna delle sei puntate trasmesse […] L'articolo Nero a metà 2: le novità sulla seconda stagione proviene da Gossip e Tv.

Nero a metà – Sesta e ultima puntata di lunedì 17 dicembre 2018 – Trama e anticipazioni. : Claudio Amendola è il protagonista del lunedì sera di Raiuno con la fiction articolata in sei puntate, Nero a metà. La fiction racconta la storia di Carlo Guerrieri, un personaggio che unisce la grinta stropicciata e dolente dei detective d’altri tempi con le contraddizioni comiche e drammatiche degli italiani di oggi. Nero a metà | […] L'articolo Nero a metà – Sesta e ultima puntata di lunedì 17 dicembre 2018 – Trama e anticipazioni. ...

Nero a Metà : si farà una Seconda Stagione? : Mentre si conclude il primo capitolo con un finale ricco di colpi di scena, il pubblico già si interroga su una eventuale Seconda stagione della Fiction Serie TV di Rai Uno.

Nero a metà - ultima puntata del 17 dicembre 2018 : [live_placement]Nero a metà, anticipazioni ultima puntata del 17 dicembre 2018 prosegui la letturaNero a metà, ultima puntata del 17 dicembre 2018 pubblicato su TVBlog.it 17 dicembre 2018 21:30.

Nero a Metà/ Anticipazioni ultima puntata : Carlo viene arrestato - ecco perchè - 17 Dicembre 2018 - : Nero a Metà, Anticipazioni ultima puntata 17 Dicembre: grandi colpi di scena e pericoli per i protagonisti Carlo Guerrieri e Malik.

Nero a metà 2 si farà?/ Anticipazioni seconda stagione : Miguel Gobbo Diaz - 'vi terrò aggiornati su Facebook' : Nero a metà 2 si farà? Anticipazioni sulla seconda stagione della fiction: l'indizio di Claudio Amendola e le ultime notizie

Nero A METÀ/ Anticipazioni ultima puntata : ecco come seguire l'appuntamento finale - 17 Dicembre 2018 - : NERO a METÀ, Anticipazioni ultima puntata 17 Dicembre: grandi colpi di scena e pericoli per i protagonisti Carlo Guerrieri e Malik.

Nero a Metà 2 ci sarà? Anticipazioni seconda stagione e quando va in onda : Nero A Metà 2 CI SARA’. Con l’ultima puntata in onda lunedì 17 dicembre 2018 si conclude la prima stagione della fiction di Rai 1. La serie ha come protagonista Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz. E ora tutti si stanno chiedendo La Vita Promessa 2 ci sarà? Ecco tutto quello che sappiamo fino ad ora. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING REPLICA Nero a Metà 2 ci sarà? Anticipazioni seconda stagione e quando va in onda La ...

Nero a metà - ultima puntata : Carlo tradito da Malik! : Nero a metà, trama ultima puntata: l’ispettore Guerrieri è stato tratto in arresto, a tradirlo sarebbe stato Malik! Alba delusa e amareggiata chiede aiuto a Riccardo per far scarcerare il padre, ma la ragazza si troverà in grave pericolo di vita! Siamo arrivati all’epilogo con gli appuntamenti della fiction Nero a metà, con Claudio Amendola messa in onda su Raiuno. Una serie tv che ha conquistato il pubblico con le indagini intricate e le ...