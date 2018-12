La prima di Open | esordio per il giornale online di Enrico Mentana

huffingtonpost

(Di martedì 18 dicembre 2018) È cominciata alle 6.30 di oggi, 18 dicembre, l'avventura editoriale di, ilnato direttamente sul web per iniziativa di. Nella homepage i primissimi contributi editoriali dalla redazione, sulla manovra, sul voto dei giovani per l'Europa, sull'identità sessuale e sul caso Dj Fabo."Era una scommessa e anche una promessa" scrive il direttore del Tg La7, editore della nuova testata, "far nascere undirettamente sul web: un triplo salto generazionale, per la tecnologia, per l'età di coloro che sono stati scelti per realizzarlo, e per quella di chi vorremmo lo leggesse, insieme a quanti magari giovani non sono più, ma hanno ancora fame di nuova informazione".lo definisce "un post, aperto al nuovo, alle contaminazioni, aperto 24 ore al giorno, aperto ai contributi e alle critiche., appunto"....