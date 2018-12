F1 Mercedes | Wolff | «Per vincere ancora serve ambizione e un buon motore»

F1 – Nuovo motore Mercedes - il tecnico Aldo Costa fa chiarezza sulle perplessità di Wolff : “è stato frainteso - ecco perchè” : Aldo Costa, il Nuovo ruolo da consulente tecnico Mercedes e le perplessità di Wolff sul Nuovo motore delle Frecce Argento Serata di premiazioni ieri a Milano: al Garage Italia si è tenuta l’assegnazione dei premi Volante 2018 e Caschi d’oro 2018 di Autosprint. Tanti gli uomini de mondo a quattro ruote presenti alla serata, oltre Arrivabene, Leclerc e Giovinazzi, in sala era presente anche Aldo Costa, in rappresentanza della ...

F1 – Nuoto motore Mercedes - il tecnico Aldo Costa fa chiarezza sulle perplessità di Wolff : “è stato frainteso - ecco perchè” : Aldo Costa, il nuovo ruolo da consulente tecnico Mercedes e le perplessità di Wolff sul nuovo motore delle Frecce Argento Serata di premiazioni ieri a Milano: al Garage Italia si è tenuta l’assegnazione dei premi Volante 2018 e Caschi d’oro 2018 di Autosprint. Tanti gli uomini de mondo a quattro ruote presenti alla serata, oltre Arrivabene, Leclerc e Giovinazzi, in sala era presente anche Aldo Costa, in rappresentanza della ...

F1 Mercedes - Wolff : «Ad Abu Dhabi il mio ginocchio ha fatto crack» : ROMA - È stato costretto con le stampelle per qualche giorno dopo i festeggiamenti della Mercedes ad Abu Dhabi, dove la scuderia tedesca ha celebrato la vittoria di Hamilton nel mondiale piloti e ...

F1 - Wolff chiama Mick Schumacher in Mercedes : “forse un giorno potrebbe correre con noi…” : Il team principal della Mercedes ha parlato alla cerimonia di premiazione della FIA, paventando la possibilità che un giorno Mick Schumacher corra per la propria scuderia Un titolo europeo di F3 già in tasca, così come un sedile per la prossima Formula 2. Mick Schumacher va di fretta, proseguendo nel suo percorso verso la Formula 1, unico grande obiettivo della sua giovane carriera. AFP/LaPresse I requisiti ci sono tutti, gli occhi dei big ...

F1 - le parole di Wolff sul nuovo motore spaventano la Mercedes : buone notizie per la Ferrari? : Il team principal della Mercedes ha parlato in occasione di un evento organizzato da uno degli sponsor del team di Brackley, soffermandosi sul nuovo motore 2019 Non arrivano buonissime notizie dal quartier generale della Mercedes, visto che il nuovo motore che sta nascendo a Brixworth ha già subito alcune battute d’arresto. photo4/Lapresse Voci e indiscrezioni comunque da prendere con le pinze, visto che difficilmente notizie così ...

F1 - festeggiamenti sfrenati per Toto Wolff : il team principal della Mercedes si lesiona il ginocchio : Presentatosi ad un evento dello sponsor Hewlett-Packard in stampelle, Wolff ha rivelato di essersi infortunato per aver esagerato nei festeggiamenti Serio infortunio per Toto Wolff, presentatosi in stampelle all’evento organizzato dallo sponsor Hewlett-Packard. Il team principal della Mercedes, non nuovo a guai fisici, ha rivelato di essersi lesionato il ginocchio per via degli esagerati festeggiamenti messi in atto dopo la vittoria ...

F1 Mercedes - Wolff : «Il 2018 è stato l'anno più difficile» : ROMA - Ha vinto ancora il titolo mondiale e quello costruttori, ma questa volta la Mercedes ha faticato di più. Parola del suo team principal Toto Woff secondo il quale il 2018 è stato l'anno più ...

F1 Mercedes - Wolff : «Hamilton un uomo nuovo» : BRACKLEY - Il team principal della Mercedes, Toto Wolff, ha detto di aver visto un altro Lewis Hamilton nelle ultime gare del 2018, che lo hanno portato alla conquista del suo quinto campionato ...

Gp Abu Dhabi - Toto Wolff svela : “la Mercedes correrà con i fori aperti nei cerchi! La Ferrari non voleva” : Toto Wolff, team director della Mercedes, ha parlato della decisione di correre con i fori aperti nei cerchi sulle W09 nel Gp di Abu Dhabi Toto Wolff, team director della Mercedes, ha affermato che ad Abu Dhabi il suo team potrebbe optare per correre con i fori aperti nei cerchi sulle W09. La modifica che tanto ha fatto discutere nelle scorse settimane, potrebbe essere inserita ad Abu Dhabi, dato che il Mondiale è ormai stato assegnato e ...

F1 - Wolff disegna il futuro di Ocon : “sarà terzo pilota Mercedes nel 2019 - lavorerà molto al simulatore” : Il team principal della Mercedes ha parlato del futuro del pilota francese, sottolineando come farà da riserva nella prossima stagione Tutte le porte si sono chiuse per Esteban Ocon, l’ultima è stata quella della Williams che ha scelto Kubica per affiancare Russell nel 2019. Per il francese dunque non resta che rimanere all’ovile Mercedes, imparando i segreti della monoposto e puntare al posto di Bottas per il 2020. Photo4 / ...

F1 Mercedes - Wolff : «Lotta incredibile - titolo più bello» : INTERLAGOS - ' Per tutto l'anno abbiamo avuto una lotta incredibile con la Ferrari: una battaglia fra due grandi marchi con tanto rispetto. Questo è il titolo più bello '. Toto Wolff festeggia così il ...

F1 Mercedes - Wolff : «Il titolo più bello» : INTERLAGOS - ' Questo è il titolo più bello. Per tutto l'anno abbiamo avuto una lotta incredibile con la Ferrari: una battaglia fra due grandi marchi con tanto rispetto'. Toto Wolff festeggia così il ...

F1 - Vettel fa visita agli uffici Mercedes in Messico : Wolff sorpreso… in mutande [VIDEO] : Il pilota tedesco si è presentato in Messico negli uffici della Mercedes per fare i complimenti al team, sorprendendo però Toto Wolff in mutande Gustoso e divertente il siparietto andato in scena in Messico tra Sebastian Vettel e Toto Wolff, sorpreso in mutande dal pilota tedesco al termine della gara che ha assegnato il titolo piloti a Hamilton. Recatosi presso gli uffici della Mercedes per complimentarsi con il team, il ferrarista ha ...

F1 - Wolff tiene sulla corda la Mercedes : “ad Austin la Ferrari ci ha preso punti - in Messico voglio la vittoria” : Dopo la vittoria della Ferrari ad Austin, il team principal della Mercedes ha chiesto di tenere alta la concentrazione in Messico per vincere entrambi i titoli mondiali La vittoria di Raikkonen ad Austin non è andata giù a Toto Wolff, costretto ad assistere al trionfo del Cavallino su una pista storicamente favorevole alle Frecce d’Argento. photo4/Lapresse I punti di vantaggio nella classifica Costruttori sono diminuiti, per questo ...