Vertice sulla manovra | Salvini arriva a Palazzo Chigi

Domenica Vertice di governo sulla manovra. Sull'ecotassa nessun braccio di ferro : Domani sera è previsto un vertice a palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte, i vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il ministro per i rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro, il titolare dell'Economia, Giovanni Tria, i sottosegretari Massimo Garavaglia e Laura Castelli, anche per affrontare alcuni temi dirimenti sulla manovra. Secondo fonti di Palazzo Chigi, sull'ecotassa non c'è alcun braccio di ferro. ...

Vertice Ue sulla manovra - vicepriemier silenziosi al termine della cena con Conte : Vanno via a piedi, alla spicciolata, al termine della cena, intorno alla mezzanotte. I vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini lasciano il ristorante del centro di Roma qualche secondo prima del ...

Pensioni - oggi Vertice del Governo sulla manovra : Salvini frena su tagli assegni d'oro : Le ultime notizie sulle Pensioni, ad oggi lunedì 10 dicembre, riguardano il cauto ottimismo del Governo Conte in merito al raggiungimento dell'intesa con Bruxelles sulla manovra finanziaria: l'obiettivo primario è quello di scongiurare l'apertura di una procedura d'infrazione contro l'Italia per deficit eccessivo. L'esecutivo sta lavorando per ridurre il deficit che, per il momento, è fissato al 2,4 per cento del Pil nel 2019 ed in particolare ...

Vertice sulla manovra senza Tria. Il ministro dell’Economia è sempre più in bilico : Da Palazzo Chigi fanno sapere che del titolare del Tesoro non c’era bisogno. Oggi la fiducia, a rischio il summit a Bruxelles. Di Maio: taglio del 40% sulle pensioni d’oro

Vertice sulla manovra senza Tria. Il ministro dell’Economia è sempre più in bilico : Oggi la fiducia. A rischio il summit a Bruxelles. Le novità sono: il taglio delle pensioni d’oro, caro ai 5 Stelle, che sale dal 25 al 40 per cento; sulle pensioni si lavora per abbassare la spesa da 6,7 miliardi a 5

No Tria - no relazioni - no quadra. Vertice sulla manovra ancora non decisivo : Giovanni Tria entra a Palazzo Chigi per l'ora di pranzo. Quando inizia il Vertice di governo, intorno alle 16, ha già fatto ritorno al ministero dell'Economia. Le relazioni tecniche sui possibili risparmi su reddito di cittadinanza e quota 100 non sono pronte, e senza quelle il punto di caduta con l'Europa non si può trovare. Una serie di complicatissime simulazioni che vertono su diverse modulazioni della stessa domanda: se da 16 ...

Aci Castello. Ponte di via Livorno : ieri il sopralluogo dell´assessore Falcone - oggi in Prefettura Vertice sulla viabilità : Dopo il sopralluogo di ieri dell´assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità, Marco Falcone, nell´area del Ponte di via Livorno soprastante via Spagnola, questa mattina in Prefettura si ...

Vertice sulla Manovra - intesa con Bruxelles privilegiando gli investimenti : Il Vertice di Governo sulla Manovra 2019 si è svolto ieri a Palazzo Chigi. In serata, in una nota diramata dopo l'incontro, Salvini, Di Maio e Conte hanno dichiarato che l'obiettivo del Governo è rilanciare la crescita e lo sviluppo. Inoltre, hanno confermato gli obiettivi già fissati sulla tutela del risparmio, sul Reddito di Cittadinanza e sulle pensioni. Durante l'incontro tra il premier Conte, i vicepremier Salvini e Di Maio e il ministro ...

Vertice sulla manovra - si sgonfiano reddito e quota 100. Ecco il segnale a Bruxelles : "La dobbiamo smettere tutti con i numerini, cambiamo registro". Giuseppe Conte entra nella sala riunioni dove lo aspettano Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Con loro anche Giovanni Tria, Riccardo Fraccaro, Giancarlo Giorgetti, Laura Castelli e Massimo Garavaglia. Affrontano brevemente gli emendamenti di maggioranza alla manovra, e quelli del governo. La decisione su quelli che avranno disco verde è facile e rapida. Non intaccano il cuore ...