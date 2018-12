Programmi TV di stasera | domenica 16 dicembre 2018 Su Rai3 «Storie Maledette – Nel cuore

STASERA IN TV " Film e Programmi 16 dicembre 2018 - : Canale 5 19:57 Tg5 prima pagina 20:00 Tg5 20:39 Meteo.it 20:40 Paperissima Sprint 21:20 Riassunto 21:23 New Amsterdam serie tv 22:20 New Amsterdam serie tv 23:20 Pressing Italia 1 19:00 Sport ...

STASERA IN TV - Programmi televisivi di sabato 15 dicembre 2018 : Ecco una panoramica dei programmi tv che andranno in onda STASERA, 15 dicembre 2018: Rai 1 dedica la serata alla tradizionale Maratona Telethon, presentata da Antonella Clerici. Su Rai 2 serata a base di telefilm con un episodio di NCIS Los Angeles (Senza uscita) e uno di Bull (Sfiducia). Su Rai 3, dopo Le parole della settimana, Corrado Augias conduce il secondo appuntamento con Le città segrete, dedicato alla capitale britannica. Canale 5 ...

Programmi TV di stasera - sabato 15 dicembre 2018. Renzi conduttore alla prova del Nove : Matteo Renzi in Firenze secondo me Rai1, ore 20.35: Telethon – Festa di Natale Antonella Clerici accompagnata da Paolo Belli e dalla sua orchestra conduce lo speciale Telethon dal titolo Festa di Natale. Nella cornice dell’Auditorium Rai del Foro Italico, la festa sarà caratterizzata da una calda ambientazione natalizia e da grandi performance di musica e spettacolo, momenti di talk con ricercatori e pazienti per ricordare anche i ...

STASERA IN TV - i Programmi televisivi di venerdì 14 dicembre 2018 : Ecco una panoramica dei programmi tv che andranno in onda STASERA, 14 dicembre 2018: Rai 1 dedica la serata all’evento Un Natale d’Oro Zecchino, presentato da Carlo Conti. Rai 2 trasmette il film Due soldati (Italia, 2018) con Angela Fontana e Dario Rea. Su Rai 3, dopo l’episodio quotidiano di Un posto al sole, andrà in onda il film La ragazza del treno con Emily Blunt, Haley Bennet e Rebecca Ferguson. Su Canale 5 Gerry Scotti è al timone del ...

Programmi TV di stasera - venerdì 14 dicembre 2018. Su Rai3 «La ragazza del treno» : Emily Blunt in La ragazza del treno Rai1, ore 21.25: Un Natale d’oro Zecchino Una prima serata di musica e spettacolo dedicata al Natale, condotta e firmata Carlo Conti, con la partecipazione del Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano di Bologna. Il Natale sarà il vero protagonista, celebrato con ricordi, canzoni e tanti personaggi amati dal pubblico di tutte le età. Ospite d’onore della serata sarà Raffaella ...

STASERA IN TV - i Programmi televisivi di giovedì 13 dicembre 2018 : Ecco una panoramica dei programmi tv che andranno in onda STASERA, 13 dicembre 2018: Rai 1 dedica la serata alla fiction Nero a metà (episodi Viva gli sposi e Le verità nascoste) con Claudio Amendola, Rosa Diletta Rossi, Fortunato Cerlino, Alessandro Sperduti, Margherita Vicario. Su Rai 2 appuntamento con il programma documentario Unici, in cui si ripercorre la storia di Luciano Pavarotti. Su Rai 3, dopo l’episodio quotidiano di Un posto al ...

Programmi TV di stasera - giovedì 13 dicembre 2018. A Mai dire Talk Boldi e De Sica - Ale e Franz - e Max Giusti : Stefania Scordio, Mago Forest e Greta Mauro Rai1, ore 21.25: Nero a Metà – Quinta Puntata - 1^Tv Fiction di Marco Pontecorvo del 2018, con Claudio Amendola, Miguel Gobbo Diaz, Rosa Diletta Rossi. Prodotta in Italia. Viva gli sposi: Il filmato di un uomo brutalmente assassinato viene inviato in contemporanea a due donne. Cosa ci sarà dietro? Alba scopre un segreto legato alla scomparsa di sua madre, mentre Carlo non riesce a digerire che Malik ...

STASERA IN TV - i Programmi televisivi di mercoledì 12 dicembre 2018 : Ecco una panoramica dei programmi tv che andranno in onda STASERA, 12 dicembre 2018: Rai 1 trasmette alle ore 20.35 la partita di UEFA Champions League Young Boys – Juventus, mentre su Rai 2 Renzo Arbore è alla guida del programma Guarda e stupisci, dedicato alla canzone umoristica napoletana. Su Rai 3, dopo l’episodio quotidiano di Un posto al sole, Federica Sciarelli conduce Chi l’ha visto?. Canale 5 dedica la serata al film in prima tv ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 12 dicembre 2018. Su Canale5 «Animali fantastici e dove trovarli» : Katherine Waterston e Eddie Redmayne in Animali fantastici e dove trovarli Rai1, ore 21.25: Champions League Young Boys vs Juventus Sfida valida per la sesta e ultima giornata della fase a gironi della Champions League 2018/19 tra Young Boys e Juventus, con i bianconeri, già qualificati, a caccia dei tre punti che garantirebbero il primato del girone. Sarà la seconda partita della massima competizione europea per club trasmessa dal servizio ...

Programmi TV di stasera - martedì 11 dicembre 2018. Patrizia Rossetti - Maria Teresa Ruta e Marisa Laurito clienti de «Il Ristorante degli Chef» : Patrizia Rossetti e Maria Teresa Ruta a Il Ristorante degli Chef Rai1, ore 21.25: L’Amica Geniale - 1^Tv Fiction di Saverio Costanzo del 2017, con Elisa Del Genio, Margherita Mazzucco, Ludovica Nasti, Gaia Girace. Prodotto in Italia. Le Scarpe: Con l’aiuto del fratello, Lila progetta un paio di scarpe moderne, ma il padre non sembra affatto disposto a darle fiducia. Intanto Marcello, perdutamente innamorato di lei, chiede la sua ...