Migranti in piazza a Roma per i diritti | slogan e striscioni | Non siamo criminali

Migliaia in piazza : "Mai più lager per Migranti" : Al corteo di Milano hanno partecipato anarchici e centri sociali, ma anche associazioni cattoliche che si occupano di...

Milano - migliaia in piazza contro Salvini : 'Mai più lager per Migranti' : Alcune migliaia di persone sono scese in piazza a Milano per protestare contro la decisione del ministero dell'Interno di chiudere il centro di accoglienza per richiedenti asilo di via Corelli. ...

È in corso lo sgombero del presidio Baobab Experience in piazzale Maslax a Roma - dove vivevano circa 100 Migranti : Questa mattina è iniziato lo sgombero del presidio di Baobab Experience in piazzale Maslax a Roma vicino alla stazione Tiburtina, dove l’associazione assisteva un centinaio di migranti costretti a dormire per strada. Gli attivisti e le attiviste di Baobab Experience

Desirée Mariottini - Forza Nuova e Anpi in piazza a San Lorenzo/ Ultime notizie : buu razzisti contro Migranti : Desirée Mariottini, Forza Nuova e Anpi in piazza a San Lorenzo: saluti romani e buu razzisti contro due migranti scesi dal tram alla manifestazione di estrema destra. Le Ultime notizie.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 18:37:00 GMT)

Caso Lodi - nel Salento arriva la mensa a colori : "Tutti in piazza per un pranzo con i Migranti" : Il sindaco di Racale Donato Metallo ha rilanciato un'iniziativa promossa dai cittadini per il 21 ottobre: "Ognuno porterà il necessario per un pasto condiviso con uomini, donne e bambini provenienti da Paesi diversi"