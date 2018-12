Donna muore il giorno dopo il parto a Palermo

Gilet Gialli - muore una Donna travolta da un'auto a causa di un blocco stradale a Parigi : Continua la protesta dei Gilet Gialli in tutta la Francia. Ad uno dei tanti blocchi stradali organizzati, si è verificato un incidente dove una donna purtroppo è morta. Intanto la protesta inizia a delinearsi più chiaramente: diffuse tramite un comunicato stampa le quattro principali richieste per una partecipazione più attiva e democratica della popolazione alla vita politica. I Gilet Gialli continuano la protesta Anche oggi, come già avvenuto ...

Gilet Gialli : Donna muore in incidente/ Ultime notizie - settima vittima delle proteste - nuovi scontri a Parigi : Gilet Gialli, quinta mobilitazione a Parigi. Ultime notizie Francia, schierati 69 mila agenti: si temono scontri con le forze dell'ordine.

Gilet gialli - 46 fermi a Parigi. Muore Donna in un incidente - settima vittima : Un'altra vittima in Francia, la settima in incidenti legati ai blocchi stradali dei Gilet gialli nelle ultime settimane. E nuovi scontri a Parigi. Una donna è rimasta uccisa in un...

Gilet gialli - muore una Donna a nord di Parigi : scontri con la polizia - 22 fermi : Un'altra vittima in Francia, la settima in incidenti legati ai blocchi stradali dei Gilet gialli nelle ultime settimane. E nuovi scontri a Parigi. Una donna è rimasta uccisa in un...

Cade dalla finestra mentre fa le pulizie : Donna muore sul colpo : A dare l'allarme è stato un vicino che l'ha vista dopo essersi affacciato al balcone. L'anziana aveva ancora addosso i...

Gilet gialli - muore una Donna a nord di Parigi : scontri con la polizia - 22 fermi : Un'altra vittima in Francia, la settima in incidenti legati ai blocchi stradali dei Gilet gialli nelle ultime settimane. E nuovi scontri a Parigi. Una donna è rimasta uccisa in un...

Parigi - blocco Gilet gialli : muore Donna : 11.55 Una donna è rimasta uccisa in un incidente sulla nazionale 2, a nord-est di Parigi, dove era in corso un blocco stradale dei Gilet gialli. Lo riferisce la radio France Bleu Picardie. E' la settima vittima degli incidenti legati ai blocchi nelle ultime due settimene in Francia legati alle proteste. La donna aveva 44 anni ed è morta sul colpo. Era in moto con il suo compagno, che per evitare il blocco dei Gilet gialli ha fatto inversione ...

Mugnano di Napoli - Donna schiacciata dal cancello di casa muore sul colpo : Una vicenda tanto grave quanto inquietante si è verificata nella provincia di Napoli, precisamente nel comune di Mugnano, e riguarda purtroppo ancora una volta la morte di una donna. L'episodio si è verificato martedì 11 dicembre attorno alle ore 12:30, presso l'appartamento in cui la donna, Maria Adamo, viveva in via della Resistenza. La donna è deceduta, stando alle prime ricostruzioni effettuate, dal cancello scorrevole della propria casa, ...

Travolta da cancello : Donna muore davanti alla figlia nel Napoletano : Tragedia a Mugnano. Una donna di 60 anni, che era in compagnia della figlia, stava uscendo di casa quando il cancello scorrevole situato all'esterno del suo cortile si è sganciato dal...

Falciata mentre stava attraversando la strada - muore una Donna : Un nuova vittima sulle strade veronesi. Questa sera, intorno alle 18.40, una donna è stata investita a Tombazosana, frazione di Ronco all'Adige. Attraversa la strada e viene centrata in pieno La donna ...

Lavaggi nasali con l’acqua del rubinetto : Donna muore col cervello divorato da un’ameba : La paziente, 69enne americana, soffriva di una grave forma di sinusite. I medici le avevano prescritto dei Lavaggi quotidiani con il "neti-pot". Avrebbe dovuto utilizzare acqua sterile e invece ha usato quella infetta del rubinetto. Una negligenza che le è costata carissimo.Continua a leggere

Fuga di gas nel teramano - muore una Donna - in gravi condizioni la nuora : Teramo - Una Fuga di gas ieri notte in una casa a Pagliare di Morro D’oro ha provocato il decesso di una donna Algisa Malospiriti del '31, mentre la nuora 50enne è rimasta gravemente intossicata. Ha scoprire la tragedia il figlio della defunta, che rientrando in casa intorno alle 23,30 di ieri ha rinvenuto i corpi a terra della madre e della moglie, immediatamente lanciato l'allarme sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 ...

Francia - Donna muore dopo le proteste dei gilet gialli : colpita da una granata mentre chiudeva la finestra : Le proteste dei gilet gialli causano un'altra vittima in Francia. Secondo una prima ricostruzione rivelata da France Info, una donna di 80 anni è stata colpita al volto da 'elementi' di una granata ...

Maxi incidente sulla Fondovalle del Trigno - muore una giovane Donna : Chieti - Un Maxi incidente è avvento questa mattina, lungo la strada statale 650 “Fondo Valle Trigno”, nel territorio del comuna di Dogliola, ha coinvolto un mezzo pesante, un autobus di linea e un’autovettura. Nell’impatto è morta una donna e sono rimaste ferite altre 11 persone tra cui una in modo grave. A perdere la vita una donna di 30 anni di Tufillo, alla guida di una Fiat Panda Cross, che si è scontrata con un autobus ...