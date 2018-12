ALICE PAGANI Chi è la baby-squillo della serie tv Netflix | Non chiamatemi

Baby - l'intervista di Benedetta Porcaroli e ALICE PAGANI a TvBlog (Video) : Benedetta Porcaroli e Alice Pagani sono le due giovani attrici protagoniste di Baby , la nuova serie originale Netflix di produzione italiana, disponibile dal 30 novembre scorso, nella quale recitano rispettivamente le parti di Chiara e di Ludovica.Noi di TvBlog abbiamo intervistato l'attrice romana e l'attrice ascolana in occasione della conferenza stampa di presentazione della serie. prosegui la lettura Baby , l'intervista di Benedetta ...

Alice Pagani non sta ferma un secondo. Parla, gesticola, ti richiama all'attenzione con i suoi grandi occhi verdi. È impossibile non restare ipnotizzati da questa forza ...