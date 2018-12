Matteo Salvini vede il Milan con Pellegatti | ' Cosa mi ha detto dopo la sconfitta di

Pensioni - Giuseppe Conte e il pressing di Angela Merkel. Retroscena : agguato a Matteo Salvini - gode la Fornero : Tra Matteo Salvini e Quota 100 ci si mette Angela Merkel . Nel colloquio di mezz'ora con il premier Giuseppe Conte , la cancelliera tedesca avrebbe espresso tutti i suoi dubbi sulla riforma delle ...

Matteo Salvini contro Famiglia Cristiana : “Non è un settimanale cattolico - è di ultrasinistra” : Matteo Salvini attacca Famiglia Cristiana, per una storia pubblicata dal settimanale, che ha coinvolto due ghanesi del centro di accoglienza di Crotone: "Per Famiglia Cristiana, una Famiglia ghanese sarebbe finita improvvisamente in mezzo alla strada per colpa mia. Falso. Attacchi e bugie degne di un giornale politico di ultrasinistra, non di un settimanale cattolico".Continua a leggere

Cesare Battisti - scatta l'ordine d'arresto in Brasile : il trionfo di Matteo Salvini grazie a Jair Bolsonaro : Dimostreremo al mondo il nostro totale ripudio e impegno a combattere il terrorismo. Il Brasile merita rispetto'.

RUMORS/ Il piano di B. e Salvini per un nuovo governo : Matteo premier - Silvio al Senato : Stavolta Berlusconi non l'ha sparata grossa, anche se nessuno gli ha creduto. E invece l'accordo , con Salvini, c'è. Ci stanno anche alcuni M5s.

Matteo Salvini dice no a Silvio Berlusconi : 'Mai un governo coi fuoriusciti dal Movimento 5 Stelle' : Dopo il passaggio di Matteo Dall'Osso dal Movimento 5 Stelle a Forza Italia , da ambienti del partito del cav è arrivata notizia che sarebbero almeno una trentina i parlamentari grillini pronti a ...

Matteo Salvini in Israele : chi c'è dietro il viaggio sovranista da Netanyahu : Anche perchè una parte dell'opinione pubblica e dell'intellighenzia, oltre che della politica israeliana, Salvini in terra Santa non ce lo voleva: il quotidiano più importante del paese, Haaretz , ha ...

Matteo Salvini - lo sfregio di Moavero sull'ambasciatore in Libia : i leghisti giurano vendetta : ... con Enzo Moavero a dir poco irritato per le dichiarazioni di Salvini sugli 'Hezbollah terroristi', frasi che hanno scosso la linea italiana di politica estera in Medio Oriente. Uno sfregio che avrà ...

Matteo Salvini - la menzogna di Famiglia Cristiana : 'I poveri ghanesi sbattuti in mezzo alla strada' : Contro il leghista però non c'è tutto il mondo cattolico, anzi diversi tra sacerdoti e fedeli sin da quella strana copertina avevano cominciato a prendere le distanze dal settimanale: 'Mi spiace per ...

Matteo Salvini - la sessuologa Rosamaria Spina : 'Che tipo di rapporti dovrebbe avere dopo l'addio alla Isoardi' : Infine, la sessuologa Spina 'incorona' il vicepremier del Carroccio: 'Pare proprio che Salvini sia forse l'unico maschio alpha della politica italiana . Bisogna riconoscergli che ha un certo seguito ...

Luigi Di Maio e Matteo Salvini - la nota congiunta : parole pesantissime su Giuseppe Conte : 'Continuiamo a sostenere con convinzione la nostra proposta. Piena fiducia nel lavoro di Giuseppe Conte '. È quanto affermano in una nota congiunta i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio . '...

Armando Spataro va in pensione - sul Fatto quotidiano l'ultimo vergognoso saluto : 'Dalle Br a Matteo Salvini' : Tra l'altro, una carriera spesa contro i terroristi, le Brigate rosse , la mafia e la corruzione politica sembra quasi trovare il suo ultimo nemico proprio nel titolare del Viminale e leader della ...

Matteo Salvini - il giudizio a freddo sul vertice Conte-Juncker : 'Cerchiamo di evitarlo' - dolorosa ammissione : Dopo la 'resa' di Giuseppe Conte con Jean-Claude Juncker la palla passa a Matteo Salvini e Luigi Di Maio . Saranno i due vicepremier a dover spiegare agli elettori di Lega e M5s i motivi di un'...

Matteo Salvini - il pizzino minaccioso dal Corriere della sera : il rischio che corre il leghista : ... da Gianni Alemanno, che aveva promesso di fare il sindaco 'operaio' di Roma, fino a Fausto Bertinotti, principe dei salotti romani, salvo poi pentirsene quando ormai con la politica non aveva più ...

Matteo Salvini - il retroscena sull'ordine ai leghisti : 'Zitti e sorridete'. Così distruggerà Luigi Di Maio : 'State zitti e sorridete'. Il retroscena del Corriere della Sera riferisce di un Matteo Salvini che predica calma ai suoi. I leghisti non devono cedere alle provocazioni degli alleati del Movimento 5 ...