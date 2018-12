Incidente ferroviario in Turchia | 7 morti e 46 feriti | tre in gravi condizioni

Incidente ferroviario in Turchia : le vittime salgono a 9 : E’ salito a 9 morti il bilancio delle vittime dell’ Incidente ferroviario verificatosi in Turchia , dove un treno ad alta velocità si è schiantato contro una locomotiva: lo ha reso noto il ministro dei Trasporti, Cahit Turhan, precisando che 3 vittime sono macchinisti. I feriti sono invece 47 e sono stati ricoverati in ospedale. L'articolo Incidente ferroviario in Turchia : le vittime salgono a 9 sembra essere il primo su Meteo Web.

Incidente ferroviario a Firenze : scontro tra treno merci e piattaforma - 3 feriti : Incidente ferroviario nella notte a Firenze : 3 operai sono rimasti feriti all’interno della galleria “Pellegrino”, tra la stazione di Campo di Marte e lo Statuto. Sul posto i vigili del fuoco del comando di Firenze , della sede centrale e del distaccamento di Fi-Ovest. Per cause in corso di accertamento, un treno merci è entrato in collisione con una piattaforma su rotaia “scala motorizzata”, dove si trovavano i tre ...

Almeno 61 persone sono morte in un Incidente ferroviario in India : Almeno 61 persone sono morte e 72 si sono ferite in un incidente ferroviario ad Amritsar, nello stato Indiano del Punjab: un treno ha investito una folla di persone che si trovano intorno ai binari per guardare uno spettacolo di The post Almeno 61 persone sono morte in un incidente ferroviario in India appeared first on Il Post.