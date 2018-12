Cari social | ho perso il mio bambino e vi prego di non ricordarmelo | lettera

huffingtonpost

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) Una commoventeaperta ainetwork per chiedere di vedere rispettato il proprio dolore da parte di una mamma che hail figlio prima ancora che questo vedesse la luce. Si tratta della storia di Gillian Brockell, video-editor del Washington Post, che si è rivolta a Facebook, Twitter, Instagram ed Experian per chiedere la scomparsa di pubblicità di articoli per bambini sui suoi account. A riportare la vicenda, tra i vari media internazionali, è il Sydney Morning Herald.Gli annunci pubblicitari, che fanno la loro comparsa per via di criteri di profilazione ben noti, stavano tormentando la donna, che ha descritto il proprio stato d'animo in maniera commovente, condividendolo suistessi: "Lo so che voi sapevate che io ero incinta. È colpa mia. Semplicemente non ho saputo resistere a questi hashtag su Instagram: #30weekspregnant, ...