Mondiali vasca corta | Detti bronzo nei 400 stile Pellegrini quarta nei 200

Nuoto - Mondiali vasca corta : Detti bronzo : 12.38 Nella giornata di apertura dei Mondiali in vasca corta di Hangzhou,in Cina,l'Italia 'nuota' subito in medaglia con il bronzo conquistato nei 400sl da Gabriele Detti,al rientro ad un anno dall'infortunio alla spalla:il 24enne livornese chiude la sua prova in 3'37"54 alle spalle del lituano Rapsys (3'34"01) e del norvegese Christiansen (3'36"64). Si ferma invece ai piedi del podio Federica Pellegrini, quarta nei 200sl con il tempo di ...

Nuoto – Mondiali vasca corta - niente da fare per gli azzurri nella semifinale dei 100 dorso : Sabbioni e Ceccon out dalla finale : Sabbioni e Cecconi fuori dalla finale dei 100 dorso maschili ai Mondiali di Nuoto in vasca corta di Hangzhou I Mondiali di Nuoto in vasca corta di Hangzhou 2018 sono iniziati con una splendida medaglia di bronzo per la spedizione azzurra: Gabriele Detti ha infatti chiuso al terzo posto la sua gara nei 400 sl, mentre non è riuscita a salire sul podio dei 200 stile libero la Divina Federica Pellegrini. Non solo finali in questa prima ...

Nuoto – Mondiali vasca corta : Ariarne Titmus si prende l’oro nei 200 sl - Federica Pellegrini sfiora il podio : L’australiana succede a Federica Pellegrini sul trono dei 200 sl in vasca corta, la Divina non va oltre il quarto posto Federica Pellegrini non riesce a difendere il titolo di campionessa del mondo nei 200 sl in vasca corta, la Divina infatti non va oltre il quarto posto ai Mondiali di Hangzhou. La medaglia d’oro se la prende l’australiana Titmus, che ferma il crono sull’1:51.38, precedendo l’americana ...

Nuoto – Mondiali vasca corta - Rapsys imprendibile nei 400 sl : Detti conquista la prima medaglia azzurra : prima finale, prima medaglia azzurra: splendido bronzo per Gabriele Detti ai Mondiali di Nuoto in vasca corta di Hangzhou I Mondiali di Nuoto in vasca corta di Hangzhou entrano subito nel vivo nonostante siano iniziati solo nella notte italiana: dopo le prime bracciate di ‘riscaldamento’, si comincia subito con un’importante finale, quella dei 400 stile libero, nella quale Gabriele Detti ha subito lottato per una ...

Nuoto - Mondiali vasca corta : Pellegrini e Detti sono in finale : ... ha fatto 16 vasche tutte d'un fiato e il tempo di 3'39″89 è vicino al suo miglior crono stagionale, 3'39″08 - quarto al mondo,. Il suo è il settimo crono d'ingresso nella finale che ...

Nuoto - Mondiali vasca corta 2018 : Pellegrini e Detti già in finale - il programma della prima giornata di gare : Federica Pellegrini e Gabriele Detti sono già in finale ai Mondiali di vasca corta di Hangzhou 2018: ecco il programma della prima giornata di gare dopo le batterie della notte I Mondiali di Nuoto in vasca corta 2018 hanno preso il via nella notte italiana. La competizione iridata, in programma fino al 16 dicembre a Hangzhou (Cina), potrà regalare grandi soddisfazioni alla spedizione azzurra già a partire dalla prima giornata di gare in ...

Nuoto - Mondiali vasca corta 2018 : Detti e Pellegrini raggiungono le finali - bene anche Ilaria Cusinato : Nuoto, mondiali vasca corta 2018: la rassegna iridata in programma ad Hangzhou vedrà diversi nuotatori azzurri impegnati in questa settimana dalle mille emozioni Al via i quattordicesimi mondiali in vasca corta in programma ad Hangzhou fino al 16 dicembre. finali alle 12 italiane in diretta su Rai Sport + HD. Tre azzurri in finale individuale più la staffetta 4×100 stile libero maschile. Un record italiano della Carraro nei 50 rana e ...

Mondiali nuoto vasca corta 2018/ Streaming video e diretta tv - orari : Federica Pellegrini subito in acqua! : diretta Mondiali nuoto vasca corta 2018 Streaming video e tv, orari e programma 1giornata: Federica Pellegrini subito in acqua a Hangzhou.

Al via i Mondiali in vasca corta di Hangzhou - da domani in gara 32 azzurri : ..., Thomas Ceccon, Fiamme Oro / Leosport,, Matteo Ciampi, Esercito / Nuoto Livorno,, Piero Codia, Esercito / CC Aniene,, Santo Yukio Condorelli, Aurelia Nuoto,, Gabriele Detti, Esercito / In Sport,, ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : Federica Pellegrini e la sua voglia di stupire. In vasca nei 200 sl? : Due giorni fa quando la Federazione Italiana Nuoto aveva pubblicato la startlist degli atleti che prendono parte ai Mondiali 2018 in vasca corta di Hangzhou (Cina) l’effetto sorpresa non era mancato: Federica Pellegrini sui blocchetti di partenza nei 200 stile libero. C’è chi ha pensato che fosse un errore, chi ha scommesso una cena sulla partecipazione della veneta o meno e molto altro. Il 9 dicembre, data nella quale vi era ...

Nuoto - Mondiali vasca corta 2018 : tutto pronto ad Hangzhou per la rassegna iridata - ecco il programma completo : Dall’11 al 16 dicembre vanno in scena ad Hangzhou i Mondiali di nuovo in vasca corta, ecco tutto il programma completo Ultimo grande appuntamento del 2018 per il Nuoto internazionale, che propone dall’11 al 16 dicembre i Mondiali in vasca corta. Ad Hangzhou si sfideranno tutti i più grandi atleti del pianeta, provando a mettere le mani sui titoli iridati in palio. Dopo le ottime prestazioni fornite agli Europei di Glasgow, la ...

Nuoto - Mondiali vasca corta 2018 : come vederli in tv. Il programma completo e tutti gli orari : Il grande giorno si avvicina Dall’11 al 16 dicembre Hangzou (Cina) sarà la capitale del Nuoto in piscina. Nelle acque asiatiche assisteremo all’ultimo evento natatorio di un certo livello del 2018: i Mondiali in vasca corta. Una manifestazione che vedrà esibirsi i migliori interpreti delle specialità e lo spettacolo è assicurato. L’Italia, reduce dai trionfali Europei di Glasgow, vuol riconfermarsi su livelli eccelsi. ...

Nuoto - Mondiali vasca corta 2018 : le iscrizioni gara degli azzurri - Federica Pellegrini sui 200 stile libero! : La FIN ha comunicato le iscrizioni gara degli azzurri per i Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta che si disputeranno ad Hangzhou (Cina) da martedì 11 a domenica 16 dicembre. La grande notizia della vigilia è che Federica Pellegrini si cimenterà sui 200 metri stile libero per difendere il titolo conquistato due anni fa a Windsor, la Divina non si tira indietro e torna sulla sua distanza prediletta. La veneta sarà impegnata nel primo giorno di ...

Nuoto - Mondiali vasca corta 2018 : le iscrizioni gara degli azzurri - Federica Pellegrini suo 200 stile libero! : La FIN ha comunicato le iscrizioni gara degli azzurri per i Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta che si disputeranno ad Hangzhou (Cina) da martedì 11 a domenica 16 dicembre. La grande notizia della vigilia è che Federica Pellegrini si cimenterà sui 200 metri stile libero per difendere il titolo conquistato due anni fa a Windsor, la Divina non si tira indietro e torna sulla sua distanza prediletta. La veneta sarà impegnata nel primo giorno di ...