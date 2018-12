Tesla | Musk | ' interessati ad acquistare fabbriche che GM intende dismettere'

Elon Musk : "Nintendo non ha concesso la licenza di un Mario Kart per Tesla" : Elon Musk ha spesso dimostrato di divertirsi molto a utilizzare il suo account Twitter, rispondendo con ironia ai cinguettii dei suoi follower che spesso lo incitano a utilizzare il suo enorme capitale per le imprese più folli (ricordate il tweet su Fortnite?).Ad agosto del 2018 Musk aveva preso la parola sul celebre social network chiedendo agli sviluppatori di contattarlo, poiché Tesla stava valutando l'ipotesi di inserire videogiochi nel ...

Elon Musk : "Nintendo ha respinto la nostra richiesta per una versione Tesla di Mario Kart" : Elon Musk ha spesso dimostrato di divertirsi molto a utilizzare il suo account Twitter, rispondendo con ironia ai cinguettii dei suoi follower che spesso lo incitano a utilizzare il suo enorme capitale per le imprese più folli (ricordate il tweet su Fortnite?).Ad agosto del 2018 Musk aveva preso la parola sul celebre social network chiedendo agli sviluppatori di contattarlo, poiché Tesla stava valutando l'ipotesi di inserire videogiochi nel ...

Tesla - Musk : 'Quest'anno l'azienda ha rischiato di morire. Problemi produttivi per Model 3 molto difficile risolverli' : NEW YORK - 'Tesla quest'anno ha rischiato di chiudere i battenti, a causa delle difficoltà produttive dell'auto elettrica Model 3 durante la primavera e l'estate'. Lo...

Elon Musk : dopo SolarCity - Tesla e Spacex - prossimo obiettivo... Marte ! : Se per la rivista statunitense Forbes a gennaio 2018, con un patrimonio di 20.9 miliardi di dollari, Musk risulterebbe 53esimo nella lista degli uomini più ricchi al mondo, al pensiero di molti potrebbe risultare come un ' folle intrepido ' . dopo i guai giudiziari e le accuse di frode dalla Sec, che hanno portato il titolo ad affondare in borsa, l'imprenditore ...

Tesla : Musk - quest'anno l'azienda ha rischiato di morire : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Tesla - per Elon Musk la pacchia sta per finire. Resta solo da capire quando : di Carblogger Lo ammetto, Tesla è una magnifica ossessione. Fa auto elettriche in perdita (salvo l’ultima trimestrale, con utile da 312 milioni), eppure il titolo in Borsa continua a volare, come non succede a nessun altro costruttore di macchine. Il suo boss Elon Musk è l’imprenditore più controverso della Silicon Valley, eppure smuove folle come si vede soltanto quando in ballo c’è Apple. Musk ha ammesso di recente di perdere ...

Musk si dimette dalla presidenza di Tesla. Al suo posto va una donna : Elon Musk non è più presidente della società tecnologica Tesla . L'imprenditore sudafricano naturalizzato statunitense ha infatti rassegnato le dimissioni da tale carica all'indomani del verdetto ...

Tesla - Robyn Denholm nominata presidente : sostituisce Elon Musk : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Tesla - cambio al vertice : la manager Robyn Denholm prende il posto di Musk : Potrebbe quasi sembrare un gioco o un errore di battitura, ma la nuova presidente di Tesla, Robyn Denholm, che subentra al fondatore Elon Musk, è attualmente nel consiglio di amministrazione di una compagnia dal nome simile, la Telstra Corporation, una delle principali società di telecomunicazioni australiane. La manager ha rivestito ruoli di prim’ordine nei consigli di amministrazione di importanti società e compagnie che lavorano nel campo ...

Tesla - una presidente per il dopo-Musk : Robyn Denholm : MILANO - Arriva dall'Australia la nuova presidente per Tesla dopo Musk: è Robyn Denholm. Denholm, ha spiegato la produttrice di auto elettriche, lascerà la Telstra dopo un preavviso di sei mesi dato ...

Tesla - Una presidenza al femminile : Robyn Denholm sostituisce Musk : Il consiglio di amministrazione della Tesla ha nominato Robyn Denholm quale nuovo presidente dell'azienda californiana. La nomina è legata all'accordo raggiunto alla fine di settembre con la Sec, l'autorità statunitense di controllo dei mercati finanziari, per chiudere l'indagine avviata su Musk sulla vicenda della privatizzazione della Casa, poi saltata. Denholm già consigliere della Tesla. Denholm, nata nel 1965 in Australia, può vantare una ...

Tesla nomina il nuovo presidente del Cda in sostentuzione di Musk : Roma, 8 nov., askanews, - Tesla ha nominato il nuovo presidente del Cda in sostituzione del fondatore Elon Musk, protagonista nelle passate settimane di una serie di episodi che avevano suscitato ...

Robyn Denholm è stata nominata nuova presidente di Tesla al posto di Elon Musk : Robyn Denholm, chief financial officer (CFO) della società australiana di telecomunicazioni Telstra, è stata nominata presidente della casa automobilistica Tesla in sostituzione di Elon Musk, che aveva dovuto rinunciare all’incarico dopo essere stato denunciato per truffa dalla SEC, l’ente che vigila sulla borsa

La Tesla spaziale di Elon Musk oltre l’orbita di Marte : 1/7 ...