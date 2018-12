: Giappone, Pil III trimestre in calo - TelevideoRai101 : Giappone, Pil III trimestre in calo - Peter_Italy : RT @gzibordi: uelà.... Giappone: PIL -2,5%.... e senza Di Maio... - lucabattanta : RT @gzibordi: uelà.... Giappone: PIL -2,5%.... e senza Di Maio... -

La contrazione dell'economiase nel periodo da luglio a settembre è stata più ampia del previsto, in primo luogo a causa della flessione degli investimenti aziendali. In base ai dati del governo, nel terzo2018 il Pil è calato dello 0,6% rispetto alle stime preliminari di -0,3% mentre su base annualizzata la contrazione è 2,5%,più del doppio rispetto a -1,2%.L'apporto degli investimenti in conto capitale sull'economia è calato del 2,8% rispetto al precedentee al meno 0,2% previsto.(Di lunedì 10 dicembre 2018)