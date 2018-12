Chi ha paura del buio profuma di divulgazione ma ad Italia 1 sta stretto gallery ...

Jennifer Aniston : "I miei matrimoni finiti? Li considero un successo. Non vorrei mai restare Chiusa in una situazione per paura" : "I miei matrimoni falliti? In realtà li considero un successo". Non ha dubbi Jennifer Aniston riguardo le sue due storie d'amore finite con Brad Pitt, prima, e Justin Theroux, poi. In un'intervista a Elle, infatti, l'attrice di Friends rigetta con forza l'etichetta che le è stata attaccata di "donna che non sa tenersi gli uomini" e rivendica di diritto il suo pensiero."Non sento un vuoto. Davvero, no. I miei matrimoni, secondo la ...

IsChia trema ancora : tre scosse lievi ma poco profonde - tanta paura e nessun danno : Tre eventi sismici si sono verificati sul versante Sud-Ovest dell'isola d' Ischia registrati dagli strumenti dell'Ingv dell'Osservatorio Vesuviano, classificati di piccola entità ma con epicentro ad ...

Terremoto a IsChia - tanta paura ma nessun danno : Tre scosse, lievi ma con epicentro superficiale e dunque chiaramente percepite dalla popolazione. Forte boato alle 9,30

Terremoti - lievi scosse a IsChia : paura ma niente danni : Tre eventi sismici si sono verificati sul versante Sud-Ovest dell’isola d’Ischia (Napoli) registrati dagli strumenti dell’INGV (Istituto nazionale di geologia e vulcanologia) dell’Osservatorio Vesuviano, classificati di piccola entita’ ma con epicentro ad una profondita’ modesta e per questo avvertiti dalla gran parte della popolazione residente nei Comuni di Forio e Serrara Fontana. paura tra la gente, che ...

?Parigi - Chiudono Torre Eiffel e Louvre : paura per il sabato nero : È stato il video dei ragazzi fatti mettere in ginocchio e con le mani sulla testa dalla polizia a far salire ulteriormente la tensione alla vigilia del sabato più temuto, quello che...

Huawei risChia di perdere il business 5G in Europa per la paura di spionaggio : I timori statunitensi secondo cui Huawei potrebbe consentire operazioni di spionaggio da parte della Cina sembrano essere condivisi anche in Europa L'articolo Huawei rischia di perdere il business 5G in Europa per la paura di spionaggio proviene da TuttoAndroid.

Brexit - spauracChio 'no-deal' : costo economico salato e volatilità estrema : Nel primo trimestre di quest'anno, mentre i colloqui sulla Brexit proseguivano, la prova dell'indice FTSE 100 è stata una delle più deboli in assoluto nel mondo. I tre mesi successivi, invece, la ...

Parigi Chiusa per paura. Così i gilet gialli hanno spento il Natale : La Francia si trova costretta a fare i conti con le conseguenze che i gilet gialli e i casseur stanno scaricando sull'economia. Danni che rischiano di avere un impatto sulla crescita di fine 2018 e ...

Gilets Jaunes - l'atto quarto fa paura : Parigi blindata - sChierati 89mila poliziotti : "Annullamento tassa carburante prevista a gennaio 2019 e aumento paga minima. Sono le misure avanzate dal primo ministro E. Philippe per placare la collera dei Gilets Jaunes e far sì che abbandonino l'...

Forte boato avvertito a nord di Roma : paura a CivitavecChia. Nessun terremoto rilevato. : Un nuovo boato è stato avvertito poco fa nel Lazio, questa volta in particolare nell'area a nord della capitale (dopo l'evento di pochi giorni fa). Numerose segnalazioni stanno giungendo in...

NiChi Vendola - la felicità dopo la paura : le foto inedite del figlio Tobia : Lo scorso ottobre la notizia aveva fatto saltare tutti sulla sedia: Nichi Vendola ha avuto un infarto. L’ex presidente della regione Puglia ed ex leader di Sinistra, Ecologia e Libertà si era poi ripreso facendo tirare un sospiro di sollievo a tutti. Adesso, a due mesi dal pericolo scampato, Nichi Vendola è tornato a farsi vedere in compagnia del compagno e del figlio con il quale ha qualcosa di speciale da festeggiare. “Tobia è sempre stato mio ...

Maria De Filippi telefona a Piero Chiambretti a #CR4 : “Ho paura…” : Costanzo a #CR4, la De Filippi fa una battuta su Chiambretti: “Ho paura di te!” Poco fa Piero Chiambretti a #CR4 ha intervistato Maurizio Costanzo. E durante l’intervista, ad un certo punto, è intervenuta telefonicamente la popolare conduttrice Maria De Filippi, la quale proprio oggi ha spento ben 57 candeline. Una telefonata, che nessuno in studio si sarebbe mai aspettato di ricevere, conduttore compreso. A quel punto Maria De ...

Le crepe sul "Trieste" fanno paura. Il Comune tranquillizza ma Chiude il ponte : Massa - La segnalazione è partita dai social network con foto e video: sul ponte Trieste è presente una preoccupante crepa sull'asfalto che, sembra, tagli in due il viadotto. Da qui sono partite ...

Ryanair - uccello si sChianta contro l’areo : paura sul volo Dusseldorf-Bari : Il volo Ryanair FR8723 partito da Dusseldorf con destinazione Bari è stato costretto ad un atterraggio di emergenza a Colonia dopo che un uccello si è improvvisamente schiantato contro la parte anteriore del velivolo, danneggiando i sensori del sistema di comunicazioni tra pilota e copilota. In salvo i cento passeggeri a bordo.Continua a leggere