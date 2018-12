Biglietti New Order e Elbow al Lucca Summer Festival 2019 | prezzi e info

Concerti dei New Order e degli Elbow in Italia nel 2019 : info e Biglietti in prevendita : I Concerti dei New Order e degli Elbow in Italia si terranno nella serata del 12 luglio al Lucca Summer Festival, nell'ormai celebre Piazza Napoleone. I biglietti saranno presto in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati secondo le modalità che saranno presto comunicate. Saranno disponibili le modalità di ritiro sul luogo dell'evento o con consegna tramite corriere espresso. Nel primo caso, occorre presentarsi ...