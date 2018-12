Prandelli | Come una salita lunga 80 minuti

Genoa : Prandelli - come salita lunga 80' : ANSA, - GENOVA, 9 DIC - Esordio non semplice per Cesare Prandelli costretto a guidare un Genoa in dieci per 80 minuti. "E' stata una salita lunga 80 minuti, una situazione veramente impensabile - ha ...

Genoa - Prandelli si presenta 'Come riprendere a pedalare : 'Del resto in questo mondo si vive di quello, di emozioni e piazze importanti come quella che mi ha accolto'. L'ex ct azzurro si è presentato ufficialmente da neo allenatore del Genoa questa mattina, ...

Genoa - con Prandelli sarà rivoluzione tattica : ecco come cambia l’11 dopo l’addio di Juric : Il Genoa ha annunciato l’arrivo di Prandelli in panchina dopo l’esonero di Juric dal ruolo di tecnico della prima squadra Cesare Prandelli è il nuovo allenatore del Genoa. dopo una serie di gare disastrose, Juric è stato sollevato ieri dal ruolo di tecnico del Grifone, a seguito di una cocente sconfitta in Coppa Italia contro l’Entella, squadra di Serie B. Il nuovo corso targato Prandelli sarà abbastanza rivoluzionario ...

