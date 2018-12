Corinaldo | la gioia di mamma Daniela | “Mia figlia si è risvegliata | Dio mi ha fatto la

Corinaldo - 15enne ferita in discoteca di esce dal coma. La mamma : "Impazzisco di gioia" : "Ho vissuto un incubo, stavo impazzendo dal dolore, ora impazzisco di felicità". Così Daniela, madre della 15enne di Pergola (Pesaro Urbino) rimasta ferita gravemente nella calca della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, che oggi si è risvegliata nella Rianimazione degli Ospedali Riuniti di Ancona. "Ha riconosciuto me, la madre e la sorella. Mia figlia sta bene" racconta il padre Pierpaolo, carabiniere in servizio a San ...