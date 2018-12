Grande Fratello Vip | Giulia Salemi non riesce a dimenticare Francesco Monte

Blastingnews

: La mia mina vagante se n’è andata. . L’ho amato lo amo lo amerò sempre. Il cinema ha perso un grande attore .. Io h… - FerzanOzpetek : La mia mina vagante se n’è andata. . L’ho amato lo amo lo amerò sempre. Il cinema ha perso un grande attore .. Io h… - pfavino : Volerti bene è stata la cosa più facile della mia vita. Come fossi un fratello grande, come fossi famiglia. C’eri,… - AlbanoEa : @GhoulamFaouzi Bentornato fratello grande prestazione -

(Di sabato 8 dicembre 2018)uscita dalla casa delVip sembra che abbia solo occhi per. Lei è stata squalificata la settimana scorsa per il comportamento non consono da parte di Fariba. Nonostante abbia molti impegni il suo cuore batte sempre pertanto da chiedere aiuto anche ai suoi follower su Instragram su cosa facesse in sua assenza nella casa.pensierosa durante la notte Dopo aver passato due mesi in compagniasembra che sia andata in panico e che non sia riuscita a dormire per tutta la notte ed ogni occasione è giusta per parlare dicon i suoi fan.hanno vissuto nella casa un periodo altalenante come tutte le coppie, sicuramente quando lui uscirà dovranno chiarire molte cose. In questi giorninon fa altro che pensarlo sempre, soprattutto durante la notte dove i due piccioncini dormivano insieme: ora ne ...