Dall' Osso lascia il M5se passa a Forza Italia | Umiliati noi disabili | Di

M5S - rabbia social contro Dall'Osso : "Dall'Osso alla ciccia, mo sì che se magna come se deve !", "delusione estrema", "spero sia uno scherzo", "finiscila di fare la vittima". La decisione a sorpresa del deputato Matteo Dall'Osso di ...

Dall’Osso - Roberto Fico : “Nessuno gli ha chiesto 100 mila euro. Non so cosa sia successo - gli parlerò” : “Ieri sera ho ricevuto come presidente della Camera la lettera di Matteo Dall’Osso. Non so cosa sia successo, non ho ancora parlato con Matteo. Quando tornerò a Roma vedremo cosa è successo perché per me è stata una sorpresa. Non mi sembra che qualcuno gli abbia chiesto 100 mila euro“. Così Roberto Fico a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’istituto italiano per gli Studi Filosofici di ...

Come è nato il 'caso Dall'Osso' scoppiato nel Movimento 5 stelle : Succede tutto in pochi minuti nella notte di domenica. Il presidente della Commissione Bilancio Claudio Borghi riferisce che "l'articolo aggiuntivo Dall'Osso 14.037" è stato ritirato, l'esponente del Movimento precisa "di non aver ritirato la propria firma da nessuno degli emendamenti presentati dal suo gruppo", tanto meno su quello riguardante la disabilità (10 milioni di euro per tre anni). Da ...

Chi è Dall'Osso - il deputato che dice addio ai 5S : "Il mio interesse per la politica nasce dal mio bisogno di comunicare al mondo la mia storia personale contro la Sclerosi Multipla - scrive nel suo profilo Facebook - poi sono rimasto affascinato da ...

M5s - la denuncia commossa di Dall’Osso al governo : “Non lasciatemi solo - faccio appello alla vostra coscienza” : È il 3 dicembre. In Commissione Bilancio il deputato del M5s, Matteo Dall’Osso, presenta una serie di emendamenti a favore dei disabili. La maggioranza, che ha dato parere contrario, gli chiede di ritirarli, ma Dall’Osso va avanti con la firma dei gruppi di opposizione. Nel video, l’appello dell’ex esponente grillino, passato ufficialmente a Forza Italia, che chiede ai colleghi di appoggiare le sue modifiche. La ...

Dall’Osso - Di Maio : “Deve pagare penale da 100mila euro? Voglio capire. Forza Italia è la cosa più lontana da lui” : “Se Matteo Dall’Osso deve pagare penale da 100mila euro, come da regolamento? Voglio prima capire il perché della sua scelta, Forza Italia è la cosa più lontana da lui”. Così il vicepremier e capo politico del M5s, Luigi Di Maio, commentando l’uscita dal gruppo annunciata dall’esponente pentastellato. “Se non chiediamo la penale perché c’è il rischio di scoprire in Tribunale che il regolamento non conta ...

Matteo Dall’Osso : «I 5 Stelle umiliano i disabili - passo a Forza Italia». In vista per lui sanzione da 100 mila euro : Il deputato: «Avevo chiesto al gruppo M5S di firmare un emendamento per potenziare il fondo per i disabili, ma è stato bocciato. Erano solo 10 milioni in tre anni»

