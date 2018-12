Manovra | posta la fiducia Di Maio | a febbraio quota 100 per le pensioni

Manovra - Salvini : oggi stime vere - possibile spostare risorse : Roma, 6 dic., askanews, - 'Entro oggi ci saranno le stime vere su lavoro, riduzione fiscale, pensioni, redito di reinserimento a lavoro'. Così il vicepremier Matteo Salvini a Radio anch'io, Rai1,. 'Se ...

Manovra - arriva in Aula la proposta di un’ecotassa sulle auto : La Commissione Bilancio della Camera, nella discussione del Ddl 2019, la Manovra economica al varo, ha approvato un emendamento che prevede l’introduzione di un sistema di “bonus-malus” sulle immatricolazioni di auto nuove in funzione delle emissioni di CO2 valido fino al 2021. Se avrà il via libera dall’Aula, prevede che già a partire dal 1° gennaio sulle auto di nuova immatricolazione si imponga un’imposta crescente che varia ...

Manovra - investimenti e 3 miliardi di risparmi da reddito e quota 100. Giuseppe Conte lavora alla proposta da portare a Juncker : La cessione di una parte di sovranità di Luigi Di Maio e Matteo Salvini a Giuseppe Conte registra il primo atto concreto: è l'accelerazione sulla riscrittura della Manovra che è il premier, appunto, a intestarsi. C'è la data - l'11 dicembre, due giorni prima del Consiglio europeo - e soprattutto in agenda c'è l'incontro che conta, quello al vertice con il presidente della Commissione europea Jean-Claude ...

Conte martedì 11 da Juncker con la proposta dell'Italia sulla Manovra : Roma, 5 dic., askanews, - martedì 11 il governo presenterà alla Commissione europea la propria proposta per trovare un accordo sulla manovra. L'appuntamento è a Strasburgo, dove il premier Giuseppe ...

Manovra - Conte : da Juncker con proposta ottimista e più investimenti : Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un'intervista all'Adnkronos, risponde sul botta e risposta tra il vicepremier Matteo Salvini e il mondo delle imprese. Quanto alle parole che il ...

Conte sulla Manovra : "Martedì andrò da Juncker con una proposta" : "Vedrò Juncker martedì prossimo (11 dicembre, ndr) a Strasburgo. Sto lavorando alla nostra proposta, sono ottimista". Lo ha affermato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un'intervista all'AdnKronos, spiegando di aver sentito il presidente della commissione Ue al telefono nel pomeriggio di oggi, 5 dicembre e anticipando che andrà all'appuntamento con la proposta del governo sulla manovra economica.

Conte : ad horas proposta a Ue su Manovra : 8.33 Già nelle prossime ore il presidente del Consiglio,Conte, presenterà alla Commissione Ue una nuova nuova proposta sulla Manovra ed è fiducioso che possa di evitare la procedura d'infrazione. Lo ha annunciato egli stesso in un'intervista a Avvenire.Il premier ha assicurato che con Bruxelles è in corso "un negoziato vero"."Il mio obiettivo è evitare all'Italia una procedura d'infrazione che fa male al nostro Paese e rischia di far male ...

Manovra - l’economista : “Per tornare a crescere serve un New deal : spostare 16 miliardi in investimenti sulle piccole opere” : “Il governo sposti tutte le risorse della legge di Bilancio sugli investimenti. Non vuol fare le grandi opere? Si concentri su quelle piccole: metta a posto le scuole e le strade, adegui alle norme antisismiche tutti gli edifici pubblici, rifaccia le carceri per dare spazi consoni ai detenuti. Così si crea lavoro e diventa molto più facile trattare con l’Europa sul deficit. In parallelo riduca le stazioni appaltanti a un centinaio e per ...

Manovra : Conte - con l'Ue abbiamo condiviso l'impostazione della soluzione finale : "abbiamo toccato l'impostazione della soluzione finale". Nella conferenza stampa conclusiva del G20, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parte dalla Manovra e dall'incontro avuto, a margine dei lavori, con il presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker e il commissario Ue agli Affari Monetari, Pierre Moscovici. "L'Ue - ha aggiunto - non è altro ...

