Il governo ai Sì Tav | «Decisione sulla Torino-Lione prima delle Europee»

Tav - l'incontro tra il governo e le associazioni per il sì delude gli imprenditori : ... composta da una delegazione pentastellata, all'incontro era presente anche il vice ministro dell'Economia, Laura Castelli,. Che nella loro nota aggiungevano: ' Occorre che le infrastrutture siano ...

Tav - governo : analisi rapida e non ideologizzata - poi decisione : Roma, 5 dic., askanews, - Sulla Tav è in corso 'un'analisi tecnica costi-benefici, puntuale e non ideologizzata, e che al termine di questa istruttoria si tireranno le fila', in tempi 'congrui ma ...

Alta Velocità - in Commissione un imprenditore favorevole e un No Tav. Imprese : «governo garantisce risposta entro le Europee» : «L'analisi preliminare sui costi-benefici» della Tav verrà ultimata «entro dicembre», ha spiegato Corrado Alberto, presidente di Api Torino, al termine...

Tav - tavolo governo-favorevoli : “Analisi entro l’anno - dossier chiuso per Europee”. Nella Commissione un pro e un contro : Il governo cerca di rassicurare le imprese piemontesi sulla rapidità di esecuzione dell’analisi costo-benefici cui sarà sottoposta la Torino-Lione. Il dossier italiano sarà terminato “entro il 31 dicembre, poi la dovremo condividere con la Francia e con l’Ue. Di Maio ha però preso l’impegno di chiudere tutto entro le Europee“, spiega il presidente della Confesercenti Piemonte, Giancarlo Banchieri, al termine dell’incontro ...

Tav - governo : analisi rapida e non ideologizzata - poi decisione : Questo governo vuole lanciare un segnale di attenzione a Torino ed è in campo per rilanciare l'economia e il tessuto produttivo di tutto il territorio, con investimenti e sostegno alle imprese". 5 ...

Tav - risposta governo entro Europee : ANSA, - ROMA, 5 DIC - "Il governo ci ha garantito che la lettera firmata ieri con la Francia non è una modalità per far slittare i tempi sulla Tav e che una risposta ci sarà prima delle Europee". Lo ...

Sì Tav insoddisfatti dopo l'incontro con il governo : "Sta allungando il brodo" : C'è scontento e preoccupazione tra gli imprenditori a favore della Tav a margine dell'incontro con il governo a palazzo Chigi. Il timore è che l'esecutivo ritardi la decisione sull'opera: "Non siamo disponibili a essere considerati merce di scambio sul piano politico elettorale. È chiaro che se si va oltre la fine dell'anno con la decisione sulla Tav, ogni eventuale decisione risentirebbe del clima elettorale. E noi ...

Apertura su Grandi Opere e TavNasce l'asse governo-categorie : Il clima tra il governo italiano e la Commissione europea è ottimo e l'accordo per evitare la procedura di infrazione è davvero a portata di mano. Alla base della svolta nei rapporti Roma - Bruxelles c'è la preziosa capacità di negoziazione del premier-avvocato Giuseppe Conte... Segui su affaritaliani.it

Tav - scontro sugli appalti. Le imprese da Conte - Chiamparino : il governo vuole allungare il brodo : Tav, continua la commedia degli equivoci. Ieri, il giorno dopo l'appello a favore dell'opera lanciato a Torino da 12 associazioni d'impresa e il giorno prima dell'incontro a Palazzo Chigi con una ...

Tav : Salvini - "il governo si assuma responsabilità. Io sono per il sì" : Sulla Tav "il governo si deve assumere delle responsabilità". "Poi sapete come la penso: io sono per l'Italia che va avanti, per l'Italia dei sì". Così Matteo Salvini nel corso della presentazione del libro di Bruno Vespa. "È vero che ci sono 20 miliardi di investimenti pubblici bloccati da anni ma siamo al governo da sei mesi. Io non sono Batman", ha affermato il ...

Cosa c’è nel manifesto Sì Tav del partito del pil che sfida il governo Conte : Roma. “Se siamo qui significa che siamo a un punto quasi limite di pazienza”. Parola del presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, che ormai ha preso di punta il governo. Ieri alle Ogr di Torino, Confindustria e altre undici associazioni che rappresentano artigiani, commercianti, cooperative, si

Chi lavora dice sì alla Tav. Il governo può continuare a non ascoltare chi traina il Paese? : ... non e questo il nostro compito anche se la debolezza dell'opposizione politica e un problema per la nostra democrazia. Ma il mondo della produzione oggi sa che non puo piu stare zitto. Lanciamo un ...