Pellegatti svela la data dell’annuncio di Ibra al Milan

milanworld

: Ormai ci siamo ?? - MILANSWORLD : Ormai ci siamo ?? -

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Carloha parlato – attraverso il proprio canale Youtube – del possibile ritorno di Zlatanhimovic al. Il noto giornalista e tifoso rossonero, celebre per le sue telecronache “faziose”, ha detto la sua sulladell’annuncio e del possibile esordio dell’attaccante svedese con la maglia rossonera.Parlando della riapertura della campagna abbonamenti delper il girone di ritorno,ha affermato che il testimonial di questa campagna potrebbe essere propriohimovic: “Testimonial silente, secondo me, sarà proprio Zlatanhimovic. Questa notizia mi fa pensare che ilpunti su un grande nome come appeal per spingere gli abbonati a venire a San Siro per gustarsi il girone di ritorno”.Sulladel possibile annuncio del ritorno dello svedese, il giornalista ipotizza metà ...