Incidente con tre feriti gravi sulla Vittoria-Gela

Incidente sulla Vittoria Gela - scontro auto camion : 3 feriti : Incidente stradale oggi sulla SS 115, la Vittoria Gela. A scontrarsi sono stati un camion e due auto. Tre i feriti. Sul posto i carabinieri

Gf Vip - Walter Nudo Incidente : “Colpo di grazia per non avere figli con mia moglie” : L’incidente di Walter Nudo: la confessione al Gf Vip 2018 Walter Nudo ha confessato al Grande Fratello Vip 3 di aver avuto un brutto incidente in passato. È stato molto fortunato perché avrebbe potuto perdere la vita. Ora che si sta avvicinando alla finale del Gf Vip 2018, Walter si sta aprendo sempre di più […] L'articolo Gf Vip, Walter Nudo incidente: “Colpo di grazia per non avere figli con mia moglie” proviene da ...

Belen Rodriguez - gaffe a Tu sì que vales : l'Incidente con il mago e l'errore sulla 'chiusura' del programma : La diretta di Tu sì que vales si è dimostrata molto difficoltosa per i due conduttori Belen Rodriguez e Martin Castrogiovanni che erano abituati alle puntate registrate del programma di Canale 5. Tu ...

Belen Rodriguez - gaffe a Tu sì que vales : l'Incidente con il mago e l'errore sulla chiusura del programma : La diretta di Tu sì que vales si è dimostrata molto difficoltosa per i due conduttori Belen Rodriguez e Martin Castrogiovanni che erano abituati alle puntate registrate del programma di...

Spazio : partita la prima Soyuz con equipaggio dopo l’Incidente dell’11 ottobre : partita la prima Soyuz con astronauti a bordo, dopo l’incidente dell’11 ottobre: a bordo della capsula, lanciata dalla base di Baikonur in Kazakistan, Anne McClain della NASA, David Saint-Jacques dell’Agenzia Spaziale Canadese e Oleg Kononenko di Roscosmos. Tra circa 6 ore arriveranno sulla Stazione Spaziale Internazionale, per una missione di 6 mesi e mezzo. Una volta raggiunta la ISS, la Soyuz si aggancerà al modulo russo ...

Ponte Morandi. Slitta la perizia dei consulenti del gip e quindi l’Incidente probatorio : È scontro tra il commissario Bucci e i magistrati che indagano sul crollo del Ponte Morandi. Il sindaco preme per iniziare a demolire ciò che resta del viadotto il 15 dicembre. Il Tribunale vuole aspettare la relazione dei tre periti incaricati dal gip Angela Nutini. Il dissequestro dipende dalla demolizione L’edizione nazionale di Repubblica racconta che è pressante, da parte del Comune, la richiesta alla Procura di autorizzare il dissequestro ...

Umbria - altro Incidente stradale mortale : muore dopo caduta con lo scooter : Ancora un incidente stradale mortale sulle strade dell'Umbria . Il dramma è avvenuto sabato notte a Terni, in via di Vittorio, nei pressi di un incrocio: non c'è stato nulla da fare per un 48enne ...

Taxi contromano provoca Incidente tra via Arimondi e via Plana : un'auto va fuori strada : incidente stradale domenica sera, poco dopo le 19, in zona viale Certosa a Milano. All'incrocio tra via Giuseppe Arimondi e via Giovanni Antonio Plana, un Taxi e una Fiat Punto sono rimaste coinvolte ...

Tragico Incidente nel bellunese : conducente dell’auto muore trafitto dal guardrail : Drammatico incidente nel bellunese: un uomo di 56 anni ha perso la vita dopo essersi schiantato contro il guardrail: proprio la protezione a bordo strada ha trafitto il veicolo e il suo conducente, per cui non c'è stato nulla da fare nonostante un intervento di urgenza che si è però rivelato vano.Continua a leggere

Palermo. Incidente sulla Circonvallazione : morto Pietro Vincenzo Brasile : Un centauro di 44 anni ha perso la vita in un Incidente stradale a Palermo. Pietro Vincenzo Brasile è morto

Palermo - ha un Incidente con la moto : Pietro Basile muore a 44 anni : L'uomo si è schiantato su viale Regione Siciliana, a Palermo. Era alla guida di una Ducati Monster, inutili i soccorsi.Continua a leggere

Michele Bravi e l’Incidente : il fratello della vittima racconta quello che è successo… : A distanza di una settimana dal terribile incidente causato da Michele Bravi, ieri ha parlato per la prima volta un familiare della vittima. Il fratello della donna, Enzo Colia, ha rilasciato un’intervista a Libero, nella... L'articolo Michele Bravi e l’incidente: il fratello della vittima racconta quello che è successo… proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Incidente mortale a Pesaro : si schianta contro un albero e muore a 20 anni : Incidente mortale mercoledì sera poco prima delle 20 lungo strada Valgelata, a Pesaro. Ha perso la vita Nicholas Carloni, di soli venti anni. L'auto del giovane, una Mini, per cause ancora da accertare è finita contro un albero. Allertati subito i soccorsi, ma per il ragazzo non c'era più nulla da fare.Continua a leggere

Filma in diretta Facebook l’agonia del 24enne morto in Incidente : condannato ai lavori sociali : Il 29enne aveva continuato a Filmare la morte del 24enne nonostante fosse stato richiamato più volte dagli agenti della polizia stradale. Identificato e denunciato per pubblicazione di immagini raccapriccianti, è stato condannato dal Giudice per le udienze preliminari ai lavori socialmente utili.Continua a leggere