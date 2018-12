huffingtonpost

: Giovanni Maiolo, direttore dello Sprar di Gioiosa Ionica: 'Surawa non è vittima del dl sicurezza. Stava solo organi… - HuffPostItalia : Giovanni Maiolo, direttore dello Sprar di Gioiosa Ionica: 'Surawa non è vittima del dl sicurezza. Stava solo organi… - Philo1936 : RT @adatit1: Giovanni Maiolo il responsabile dello Sprar di Gioiosa Ionica dove Suruwa è 'morto' (ammazzato dallo Stato) sottolinea il fatt… - seghepenso : RT @l_patrizia: 'Non so come mai fosse lì, perché si sia allontanato, era un ragazzo perfettamente integrato so solo che dovrò chiamare sua… -

(Di lunedì 3 dicembre 2018) "La notizia l'ho saputa da un giornalista, che mi ha chiamato ieri mattina. Per quanto riguarda la famiglia, se vorrà il rimpatrio della salma noi come Recosol saremo disponibili a sostenere totalmente le spese del rimpatrio. Visto che non possiamo fare null'altro, cerchiamo almeno di sostenere la famiglia".è il rappresentante della Rete dei Comuni Solidali (ReCoSol) che dirige lodi, e mastica amaro. Suruwa Jaithe, il diciottenne di origini gambiane morto lo scorso 2 dicembre in una baraccopoli a San Ferdinando, era ospite nel centro dall'inizio dell'anno. È morto durante un rogo, nello stesso posto e nelle stesse modalità che uccisero Becky Moses, 26enne di origini nigeriane ed ospite nel Cas di Riace, nel gennaio del 2017. San Ferdinando ospita centinaia di extracomunitari, in condizioni d'estrema difficoltà, ...