Ricerca sul Parkinson | a Como un incontro formativo

Accesso libero e gratuito ai risultati della Ricerca : venti di rivoluzione - ... - : La disseminazione scientifica è necessaria per lo studio e il progresso della scienza. Ogni ricerca si fonda su quanto è già stato studiato e sui dati già raccolti , ricerca bibliografica, . La ...

Un anno di takethedate : numeri e risultati del motore di Ricerca di eventi istituzionali in Italia : È passato un anno dalla pubblicazione di takethedate.it (www.takethedate.it), il prodotto di Nomos Centro Studi Parlamentari, unico nel suo genere, che segnala tutti gli eventi istituzionali che si tengono in Italia. Ogni giorno, nel nostro Paese si tengono centinaia di convegni, conferenze stampa, eventi istituzionali e presentazioni di libri; takethedate.it è la fonte da cui attingere le informazioni su tutti gli eventi istituzionali Italiani ...

L'app di Google si prepara a farvi commentare alcuni risultati di Ricerca e affina le collezioni - foto - : Lo sport si andrebbe così ad aggiungere ai commenti su libri, film e serie TV già possibili da tempo.

Roma - il talento si Ricerca in Olanda : Van de Beek dell’Ajax sulla lista di Monchi : Monchi l’ha sempre detto: la Roma deve lavorare sui giovani e i talenti in prospettiva futura, talenti che potranno costruire una squadra che, unita allo stadio nuovo, potrà far vedere grandi cose e perché no giocarsi la lotta al titolo. Ricordate la contestazione dei tifosi della Roma? —> il link: tifosi contro la dirigenza Una […] L'articolo Roma, il talento si ricerca in Olanda: Van de Beek dell’Ajax sulla lista ...

Video e testo de La Verità di Vasco Rossi - in anteprima il nuovo singolo esistenzialista sulla Ricerca del vero : Nell'attesa dell'anteprima del Video che sarà trasmessa sui tg nazionali il 15 novembre, ecco il testo de La Verità di Vasco Rossi, in anteprima rispetto al rilascio del brano che sarà disponibile in streaming su tutte le piattaforme e negli store digitali per il download dalla mezzanotte di venerdì 16 novembre (dal 23 novembre disponibile anche il vinile 45 giri, stampato in sole 5.000 copie, su Amazon Rockdream e in alcuni negozi). La ...

Il lato tecnologico della Ricerca sulle malattie neurologiche : (Foto: Bloomberg/Getty Images) Lucerna (Svizzera) – “La neurologia è la nuova oncologia”, si sente spesso ripetere dagli addetti ai lavori che si occupano di ricerca e sperimentazione nell’ambito delle patologie neurodegenerative (o, più in generale, neurologiche). Se già oggi queste malattie rappresentano a livello globale la seconda causa di morte per gli over 65, precedute solo dai tumori, secondo le previsioni l’umanità dovrà ...

Il governo taglia i fondi al centro di Ricerca sul Cervello fondato da Rita Levi Montalcini : “Il contributo straordinario per l’EBRI, l’Istituto Europeo di ricerca sul Cervello fondato da Rita Levi Montalcini non è stato inserito nella proposta del governo della legge di Stabilità. Ciò porta al rischio di chiusura per l’Istituto", si legge nella lettera-appello che i ricercatori dell'Istituto hanno inviato al presidente Sergio Mattarella.Continua a leggere

Google non fornisce più le informazioni sulla qualità dell’aria su Meteo e Ricerca : Nelle ultime settimane le informazioni sulla qualità dell'aria sono state rimosse sia da Google Meteo che dal motore di Ricerca del colosso statunitense L'articolo Google non fornisce più le informazioni sulla qualità dell’aria su Meteo e Ricerca proviene da TuttoAndroid.

Frasi sessiste - ironia sulla violenza sessuale - uscite omofobe e attacchi alle minoranze : il fenomeno Bolsonaro visto da un Ricercatore ... : Gli evangelici , ed il segmento neo-pentecostale in particolare, si sono affermati nelle differenti sfere della vita pubblica brasiliana , politica, media, architettura, sport, . Per fare uno esempio,...

Roberto Battiston incontra Mattarella : "Dialogo sull'autonomia della Ricerca" : Una riflessione sull'indipendenza e l'autonomia della ricerca: è stato questo, ha detto il fisico Roberto Battiston, uno dei temi del colloquio avuto con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.Lo scrive in un tweet lo stesso Battiston: "Ho avuto il piacere di aggiornare il Presidente della Repubblica sullo stato del settore spaziale. È stata una importante occasione per una riflessione sull'indipendenza, l'autonomia e ...

Salute : Ricercatori Gb propongono tassa sulle carni rosse per ridurre le malattie : Una tassa sulla carne rossa per ridurre i danni alla Salute dell’uomo, salvare dunque molte vite e, allo stesso tempo, risparmiare a livello globale miliardi di dollari da utilizzare per la cura delle malattie legate proprio all’eccessivo consumo di questo alimento, in particolare patologie cardiovascolari e tumori. La proposta arriva dai ricercatori dell’università di Oxford che hanno pubblicato uno studio su Plos One. Gli ...

Fondazione Italiana Linfomi : a Rimini dall’11 al 13 novembre si fa il punto sulla Ricerca e le terapie : Fare il punto sulle ultime e più innovative terapie e sui passi avanti compiuti grazie alla ricerca. Illustrare i progetti futuri, sempre nell’ottica di coordinare e sostenere il lavoro degli oltre 150 centri di ricerca che in tutta Italia collaborano quotidianamente con la Fondazione. Proseguire il lavoro per migliorare diagnosi e terapie per i pazienti che devono affrontare la patologia del linfoma. Sono queste le coordinate entro le quali si ...

Pergine Festival sostiene la Ricerca artistica sullo spazio urbano con un concorso : Scadrà lo stesso giorno, il 10 dicembre, anche la call dedicata alla nuova selezione SUPERNOVA, che Pergine Festival ha dedicato ad artisti nazionali che hanno realizzato progetti, spettacoli o ...

Presentati i risultati di una Ricerca sull’efficacia del trapianto di cellule staminali nella sclerosi multipla : Al Congresso dell’ECTRIMS sono stati Presentati i risultati di uno studio che ha valutato l’efficacia del trapianto di cellule staminali in casi di sclerosi multipla con un livello particolarmente elevato di attività della malattia. Le evidenze raccolte confermano l’efficacia della procedura. Al Congresso dell’ECTRIMS (European Committee for the Treatment and Research in Multiple sclerosis, in italiano: Comitato Europeo per il Trattamento e la ...