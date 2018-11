Municipio X | domenica 25 novembre la cerimonia in ricordo della Bonifica del Litorale

romadailynews

(Di mercoledì 21 novembre 2018) Roma – Come ogni anno “Ilincontra la sua storia”. L’iniziativa di Crt-Cooperativa Ricerca Territorio-EcomuseoRomano, celebra il 134° Anniversariodel territorio e lo fa, con unache si tiene in piazza Umberto I ad Ostia Antica,25alle 10.00. L’evento, patrocinato dalX, adell’impresa portata a termine dai braccianti ravennati, prevede una serie di iniziative e tra queste, visite guidate al Polo Ecomuseale, la presentazione dei lavori di ricerca realizzati dagli studenti dell’Istituto comprensivo Manara Valgimigli di Ravenna e dei colleghi dell’Istituto comprensivo Calderini Tuccimei di Acilia; ed ancora, la manifestazione ha in programma un concerto vocale dei Canterini Romagnoli Gruppo Pratella Martuzzi con il loro repertorio folkloristico. Convegni, proiezioni di filmati storici, completano il ...