Kenya | rapita volontaria italiana di 23 anni in un attacco a un orfanotrofio

Rapita una volontaria italiana in Kenya : Una giovane volontaria italiana 23enne è stata Rapita sulla costa del Kenya , a circa 80 chilometri a ovest di Malindi. La giovane volontaria italiana lavora per Africa Milele Onlus, con sede a Fano, nelle Marche, attiva nella zona. Il rapimento sarebbe avvenuto ieri sera intorno alle 20 locali, durante l'attacco di 80 uomini armati nel mercato di Chakama, nella contea di Kilifi.Nell'attacco altre cinque persone sarebbero rimaste ferite, ...

