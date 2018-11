Casamonica | demolire quelle ville è un passo importante Ma non accontentiamoci degli spot

Roma - maxi blitz contro i Casamonica : sequestrate otto ville abusive da demolire : "Un'operazione storica", l'ha definita così la sindaca Virginia Raggi, sul posto nella prima fase del blitz. E' in corso una maxi operazione al Quadraro, periferia est della Capitale, dove sono state sequestrate, in vista della demolizione, 8 ville del clan dei Casamonica. Si tratta della potentissima famiglia criminale, attiva soprattutto nel quadrante est di Roma, suo 'feudo', come nell'area dei Castelli Romani e sul litorale. Dal lavoro come ...