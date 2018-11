Così si vive da malpancisti del Movimento 5 Stelle

vanityfair

: RT @Partenope_MH17: Pompei ?? Le chiamano rovine...io le chiamo meraviglie ?????? Buongiorno...un applauso ai maestri che riescono a catturar… - titty_napoli : RT @Partenope_MH17: Pompei ?? Le chiamano rovine...io le chiamo meraviglie ?????? Buongiorno...un applauso ai maestri che riescono a catturar… - septiclo : RT @Cabbot_: Il primo passo per gestire un trauma, è capire e accettare di averlo subito. Molto spesso si vive un'esperienza traumatica e s… - FrancescoTedes2 : RT @VITAnonprofit: Mohammed, 3 anni: così vive un bimbo Rohingya -

(Di martedì 20 novembre 2018) 1. IF YOU’RE GOING TO SAN FRANCISCO 2. VIAGGIO IN SANDALI 3. IL MITO DELLA FRONTIERA 4. 40 ANNI A PUERTO ESCONDIDO 5. VOLONTARIO IN GUATEMALA 6. LA PIGNATTA DI ANDREA 7. TALE PADRE, TALE FIGLIO Alessandro Di Battista nuovo ministro degli Esteri? Lui rimane sempre in «»Alessandro Di Battista nuovo ministro degli Esteri? Lui rimane sempre in «»Alessandro Di Battista nuovo ministro degli Esteri? Lui rimane sempre in «»Alessandro Di Battista nuovo ministro degli Esteri? Lui rimane sempre in «»Alessandro Di Battista nuovo ministro degli Esteri? Lui rimane sempre in «»Alessandro Di Battista nuovo ministro degli Esteri? Lui rimane sempre in «»Alessandro Di Battista nuovo ministro degli Esteri? Lui rimane sempre in «»Alessandro Di Battista nuovo ministro degli Esteri? Lui rimane sempre in «»Alessandro Di Battista nuovo ...