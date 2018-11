Un video ci mostra l' intro di Darksiders 3

Eastward : il "The Last of Us in pixel art" si mostra in un lungo video gameplay : Dopo aver deliziato tutto il mondo con il lancio dell'ottimo Stardew Valley, il publisher indie Chucklefish continua a lavorare per ampliare il proprio catalogo di titoli assolutamente da tenere d'occhio. Dopo l'interessantissimo Inmost torniamo a parlare di Eastward.Eastward è stato più di una volta descritto come il The Last of Us in pixel art o come il punto d'incontro tra Zelda e The Last of Us il tutto con uno stile grafico da SNES. Proprio ...

Dettagli Rainbow Six Siege Operation Wind Bastion mostrati in video alle Pro League Finals : L'appuntamento con le Pro League Finals di Rainbow Six Siege si è consumato come da programma nel corso dell'ultimo fine settimana, con i migliori giocatori dello sparatutto tattico di Ubisoft che si sono affrontati senza alcuna remora nella splendida cornice di Rio de Janeiro, con i G2 Esports che si sono portati a casa il trofeo per il primo posto e un montepremi assolutamente goloso da ben 75mila dollari. L'appuntamento brasiliano di ...

Gears POP! si mostra nel primo video gameplay : Microsoft e The Coalition hanno sorpreso i fan di Gears of War all'E3 2018 quando hanno annunciato Gears POP!, un nuovo gioco mobile ambientato nell'universo della celebre serie.Avanziamo rapidamente fino ad oggi e ora abbiamo la possibilità di ammirare il primo filmato di gameplay e la spiegazione di come Gears POP! funzionerà. Come segnala Dualshockers, il gioco è basato sul PvP e ogni partita si svolge nel corso di tre minuti. Ciò che ...

Project Judge torna a mostrarsi in azione in un nuovo video gameplay : Una seconda demo per Project Judge, conosciuto come Judge Eyes: Shinigami no Yuigon in territorio giapponese, sarà distribuita a novembre in Giappone, ha annunciato Sega durante lo streaming di Sega Nama.Come riporta Gematsu, la seconda demo permetterà ai giocatori di provare appieno il fascino di Project Judge. Ulteriori informazioni saranno annunciate nel prossimo episodio di Sega Nama.Sega ha inoltre pubblicato un nuovo filmato di gameplay di ...

Jump Force : un nuovo video mostra le trasformazioni dei personaggi di Dragon Ball : Bandai Namco Entertainment Europe è lieta di mostrare dei nuovi video di gameplay con le trasformazioni finali di Goku, Vegeta e Frieza in Jump Force, titolo in arrivo il 15 febbraio per PlayStation 4, Xbox One e PC Digital, già provato in anteprima. Svelato nel corso del X018 di Microsoft, il trailer mostra come Goku e Vegeta saranno in grado di raggiungere il livello Super Saiyan Blue. Frieza, per non essere sovrastato dai suoi rivali di ...

Ariana Grande non vede l’ora di iniziare il nuovo tour e questo video ne è la dimostrazione : Anche noi <3 The post Ariana Grande non vede l’ora di iniziare il nuovo tour e questo video ne è la dimostrazione appeared first on News Mtv Italia.

Wanda Nara - bomba sexy su Instagram fa impazzire i follower in lingerie mostrando il lato B video : Una Wanda Nara esplosiva nell'ultimo post su Instagram. La signora Icardi ha pubblicato un VIDEO da migliaia di visualizzazioni. Stesa sul letto a pancia in giù assume una...

Wanda Nara mostra il lato B - imbarazzo e doppi sensi al ‘Club’ : l’allusione di Pirlo fa impazzire lo studio [video] : Grandi risate nell’ultima puntata di Sky Calcio Club: Alessia Tarquinio mostra un post Instagram hot di Wanda Nara, allusioni e doppi sensi si sprecano!-- A tenere compagnia ai tifosi di calcio, ogni domenica notte, al termine del posticipo di Serie A, c’è una trasmissione che sta riscuotendo grande successo: Sky Calcio Club, salotto sportivo gestito da Fabio Caressa che, con diversi ospiti del mondo dello sport, analizza la giornata ...

Juventus-Manchester United - José Mourinho esulta allo Stadium mostrando l'orecchio video : Dopo il gesto delle manette, dopo la leggendaria corsa tra gli idranti al Camp Nou, c'è una nuova immagine che si aggiunge alla lunga simbologia di José Mourinho. Dopo la vittoria in extremis contro ...

Rain of Reflections : un video mostra la componente a turni - l'hacking e molto altro : Lionbite Games ha recentemente pubblicato il primo video per il suo strategico\RPG Rain of Reflections, titolo a sfondo cyberpunk ambientato in un mondo distopico.Come riporta Gamingbolt, i dialoghi e le meccaniche di combattimento a turni sembrano giocare un ruolo chiave all'interno del titolo, in particolare il combattimento sembra molto solido e manderà in estasi tutti gli appassionati del genere. Anche l'hacking sembra essere molto ...

Il frenetico sparatutto The Hong Kong Massacre si mostra in 18 minuti di video gameplay : Come riporta DSOGaming, in rete è comparso un video che mostra 18 minuti di gioco tratti The Hong Kong Massacre. The Hong Kong Massacre è descritto come un frenetico sparatutto con visuale dall'alto ispirato ai classici film d'azione, che mette i giocatori al centro di brutali sparatorie cinematografiche.I giocatori assumeranno il ruolo di un ex detective della polizia deciso a vendicarsi per l'omicidio del suo partner. Utilizzerete una miscela ...

OnePlus 6T si mostra in versione trasparente in video : Da JerryRigEverything su YouTube arriva un altro video dedicato a uno degli smartphone più attesi della parte finale del 2018: stiamo parlando di OnePlus 6T L'articolo OnePlus 6T si mostra in versione trasparente in video proviene da TuttoAndroid.

Anthem si mostra in 45 minuti di video gameplay : Bioware ha tenuto due giorni fa un livestream dedicato ad Anthem, dove ha mostrato in diretta molte sequenze di dameplay del suo attesissimo gioco, e come possiamo vedere il filmato è stato caricato anche su YouTube, per un totale di 45 minuti di video gameplay di Anthem.Possiamo dunque apprezzare diverse sequenze di combattimento, l'interazione con l'ambiente durante gli scontri a fuoco e il volo, l'interazione tra compagni (il livestream è ...