Nba - Grande notte per Belinelli | San Antonio vince e manda in crisi Golden State Super

Nba - Jimmy Butler si è ambientato alla grande a Philadelphia : il VIDEO della sua gara contro Utah : Jimmy Butler è approdato in pompa magna ai Philadelphia 76ers dando subito l’impressione di poter cambiare lo scenario ad Est Jimmy Butler ha cambiato le gerarchie ad Est, trasferendosi a Philadelphia da Minnesota. I Sixers hanno aggiunto un All star perdendo Saric e Covington, due giocatori di sistema molto importanti per le dinamiche di Philly. Jimmy Butler ha però messo subito le cose in chiaro, dimostrando di poter dare una ...

Nba 2019 - i risultati della notte (13 novembre) : grande vittoria dei Clippers su Golden State - sconfitte per Toronto e San Antonio : Nottata ricca di emozioni in NBA con ben nove partite in programma. Non sono mancate le sorprese con le due capoliste entrambe sconfitte: i Golden State Warriors cedono ai Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari, mentre i Toronto Raptors si arrendono ai New Orleans Pelicans. Sconfitta anche per i San Antonio Spurs di Marco Belinelli, mentre vincono Oklahoma City Thunder e Dallas Mavericks. Vediamo nel dettaglio tutti i risultati. Non delude le ...

Nba – Coach Brown stiglia i Sixers : “non possiamo considerarci una grande ad Est” : Coach Brett Brown striglia i Sixers dopo il complicato inizio di stagione: secondo l’head Coach di Philadelphia, Embiid e compagni non possono considerarsi fra i migliori team ad Est Dopo l’addio di LeBron James ai Cavs, la Eastern Conference è rimasta senza padrone. Fra le squadre che avrebbero potuto prendere il post dei Cleveland Cavaliers, ad inizio stagione, erano state designate i Boston Celtics, i Toronto Raptors, i ...

Nba 2019 - i risultati della notte (31 ottobre) : i Raptors tornano a vincere - i Kings volano - ko i Clippers di un grande Gallinari contro i Thunder : Otto le partite nella notte NBA. Allo Spectrum Center vittoria di Charlotte (125-113) contro Miami. Grazie ad un Tony Parker di lusso, da 24 punti e 11 assist, gli Hornets si sono imposti sugli Heat. Illuminante la regia del 36enne francese, entrato a far parte del club dei più grandi della Lega avendo superato i 19.000 punti in carriera. Un traguardo degno di nota per l’asso transalpino. A sostegno dell’azione di un Parker ...

Nba 2019 - i risultati della notte (31 ottobre) : i Raptors tornano a vincere - i Kings volano - ko i Clippers di un grande Gallinari contro i Thunder : Otto le partite nella notte NBA. Allo Spectrum Center vittoria di Charlotte (125-113) contro Miami. Grazie ad un Tony Parker di lusso, da 24 punti e 11 assist, gli Hornets si sono imposti sugli Heat. Illuminante la regia del 36enne francese, entrato a far parte del club dei più grandi della Lega avendo superato i 19.000 punti in carriera. Un traguardo degno di nota per l’asso transalpino. A sostegno dell’azione di un Parker ...

GioviNbacco 2018. Un sabato di festa e di grande pubblico. Il programma di domenica : ...e della tavola al piacere della cultura è stato studiato per il secondo anno il Carnet Cultura che prevede per chi acquista le degustazioni di vino a GiovinBacco sconti o agevolazioni agli spettacoli ...

GioviNbacco 2018. Un sabato di festa e di grande pubblico. Il programma di domenica : ...e della tavola al piacere della cultura è stato studiato per il secondo anno il Carnet Cultura che prevede per chi acquista le degustazioni di vino a GiovinBacco sconti o agevolazioni agli spettacoli ...

Risultati Nba – Un grande LeBron ‘spazza via’ i Nuggets : ko per Cavaliers e Thunder : I Los Angeles Lakers ingranano e mettono sotto anche i Denver Nuggets: bene Pistons, Blazers, Celtics Nella notte solo quattro partite hanno caratterizzato la giornata della regular season NBA, ma tra queste spicca senza dubbio la seconda vittoria dall’inizio del campionato dei Los Angeles Lakers. Dopo aver vinto contro i Phoenix Suns, la squadra di LeBron James vince anche con i Denver Nuggets. Utili per il trionfo della franchigia ...

Risultati Nba – Rockets e Clippers ko in casa : grande vittoria dei Toronto Raptors : Dopo l’esordio, il secondo capitolo della regular season NBA regala spettacolo: vittoria in casa per i Toronto Raptors ed i San Antonio Spurs Dopo un’avvincente preseason ed una prima ‘nottata’ in cui a vincere tra gli altri sono stati i Boston Celtics e Golden State Warriors, questa notte è andato in scena il secondo capitolo di quella che si preannuncia una spettacolare stagione di NBA. Tra le altre sfide, a ...

Risultati Nba – Rockets e Clippers ko in casa : grande vittoria dei Toronto Raptors : Dopo l’esordio, il secondo capitolo della regular season NBA regala spettacolo: vittoria in casa per i Dopo un’avvincente preseason ed una prima ‘nottata’ in cui a vincere tra gli altri sono stati i Boston Celtics e Golden State Warriors, questa notte è andato in scena il secondo capitolo di quella che si preannuncia una spettacolare stagione di NBA. Tra le altre sfide a vincere nella notte sono stati i Milwaukee ...

Nba - parla LeBron James : 'Perdere le Finals 2011 è stato il mio più grande risultato' : In questo secondo episodio James prima ha ospitato nel suo barber shop diversi giocatori del mondo del basket, da Ben Simmons a Victor Oladipo fino a Mohamed Bamba e Elena Delle Donne, e poi ha ...

OffeNbach e la musica della Grande guerra : da Venezia a Parigi i suoni del Bru Zane : Sempre più attivo nell'ambito della produzione di spettacoli teatrali, il Palazzetto Bru Zane proporrà la riscoperta di Cendrillon di Nicolas Isouard, sorella maggiore - più 'anziana' di sette anni - ...

GioviNbacco 2018. Torna la grande festa del vino e del cibo di Romagna : special guest - i formaggi : ...e della tavola al piacere della cultura è stato studiato per il secondo anno il Carnet Cultura che prevede per chi acquista le degustazioni di vino a GiovinBacco sconti o agevolazioni agli spettacoli ...

GioviNbacco 2018. Torna la grande festa del vino e del cibo di Romagna : special guest - i formaggi : ...e della tavola al piacere della cultura è stato studiato per il secondo anno il Carnet Cultura che prevede per chi acquista le degustazioni di vino a GiovinBacco sconti o agevolazioni agli spettacoli ...