Coni | Giorgetti | “Spero torni il buonsenso La riforma è molto buona | va attuata il prima

Coni : Giorgetti'pagai biglietto per Lupo' : ROMA, 17 NOV - "Ho guardato Daniele Lupo, ho fatto il tifo per lui e l'ho applaudito a Rio, sotto l'acqua, pagando il biglietto. E continuerò a farlo!". Cosi' Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla ...

Coni : il presidente Malagò contro il sottosegretario Giorgetti : ... bensì dal Ministero dell'Economia e Finanze "su indicazione dell'autorità di governo competente in materia di sport, sentito il Coni". La grande novità consiste nel fatto che gli incarichi di ...

Giorgetti : 'Il Coni si occupi di Olimpiadi - sarà autonomo' : Tuteleremo l'autonomia dello sport e dei vertici CONI, ma non rinunciamo alla nostra attenzione per il mondo dei dilettanti". 0

Giorgetti : Coni si occupi di Olimpiadi : 20.48 "La politica ha occupato lo sport? Al contrario, la politica ha rinunciato ad un suo potere piuttosto che accamparlo". Così il sottosegretario Giorgetti commenta, su Radio1, le critiche del Coni alla riforma. "E' surreale:lo sport italiano non vive grazie al Coni o al governo ma grazie ai volontari che gestiscono le associazioni dilettantistiche.Vogliamo mettere queste persone in grado di operare"."Il Coni - sottolinea - deve fare la ...

Malagò attacca il governo : 'non è una riforma ma una occupazione del Coni'. Giorgetti : 'non è vero' : 'Nemmeno il fascismo era arrivato a tanto' dichiara il presidente del Coni. 'Stiamo attuando un modello già in vigore in altri paesi che non mina l'autonomia del Coni', la replica del sottosegretario ...

Malagò attacca : 'Riforma? Occupazione del Coni'. Giorgetti : "Non è vero" : Malagò strappa applausi e anche una standing ovation, quando dice: 'Io non rinuncio allo scudetto del Coni, al tricolore, alla nostra storia rispettabile per una volontà politica'. Giura di 'non ...

Malagò contro Giorgetti : “Non è una riforma dello sport - ma è l’occupazione del Coni da parte del governo” : Lo svuotamento del Coni e la contemporanea nascita della società sport e Salute non va giù al presidente del Comitato olimpico italiano. Giovanni Malagò ha usato parole dure per descrivere l’iniziativa del governo al Consiglio nazionale: “Questa non è una riforma dello sport italiano, è un discorso in modo elegante di occupazione del Comitato olimpico nazionale italiano. Quello che uscirebbe o potrebbe uscire da questa norma – ...

Coni - Giancarlo Giorgetti annuncia : “La riforma sarà inserita nella legge di bilancio” : “La riforma del Coni sarà inserita nella legge di bilancio e approvata entro la fine dell’anno”. Questo l’annuncio di Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, riportato in anteprima da Prima Online. In queste ore ci sarà proprio un incontro con il presidente del Coni, Giovanni Malagò, per formalizzare la questione. Nelle anticipazioni riportate sempre da Prima Online, si parla di provvedimenti per il ...

Coni : Giorgetti - riforma in Legge Bilancio : Il "pacchetto sportivo" nella Legge di Bilancio comprendera' anche il capitolo grandi eventi e il bonus Sport, "una grandissima misura" per il sottosegretario Giogetti, che precisa: "Il bonus ...

Coni : Malagò - incontrerò Giorgetti : ANSA, - ROMA, 08 NOV - "incontrerò il sottosegretario Giorgetti il 12 novembre e se non fosse sufficiente ci rivedremo il giorno dopo e quello dopo ancora, perché venerdì 15 abbiamo in programma le ...

La riforma dello sport italiano - tra Coni e “Sport e salute S.p.A.”. Il governo spinge - incontro Giorgetti-Malagò : Ieri Giancarlo Giorgetti e Giovanni Malagò si sono incontrati per discutere dell’annunciata riforma del sistema sportivo contenuta all’interno della Legge di Bilancio. La bozza del testo prevede l’istituzione della società “sport e salute S.p.A” con dirigenti e consiglio di amministrazione nominato dal governo, che dovrebbe gestire lo sport italiano riducendo le prerogative del Coni esclusivamente alla sfera della ...