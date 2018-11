Calabria | 18enne muore per aneurisma

Blastingnews

(Di lunedì 19 novembre 2018) Una ragazza di soli 18 anni ha perso la vita ina causa di un'. Per la giovane, nonostante i medici abbiano tentato di fare il possibile per riuscire a salvargli la vita, non ci sarebbe stato nulla da fare. Tanta commozione ai funerali che si sono tenuti nella giornata di oggi nella città di Lamezia Terme., ragazzadopo essere stata colpita da unSi chiamava Alessia Muraca, la giovaneresidente nel comune di Lamezia Terme che è purtroppo deceduta dopo essere stata colpita da quattro aneurismi. La giovane, subito dopo essere stata colta dal malore, è stata trasportata d'urgenza presso l'ospedale di Lamezia. Una volta giunta in ospedale però, i medici si sono resi conto che le sue condizioni di salute erano molto gravi e per questo motivo l'hanno trasferita in codice rosso presso l'ospedale "Annunziata" di Cosenza, dove è stata ...