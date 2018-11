Così provo a salvare il mare dalla plastica monouso La scelta di Francesco

agi

(Di domenica 18 novembre 2018) Nell’Arcipelago toscano da maggio a settembre 2018 sono state 1,8 le tonnellate di rifiuti raccolte dai fondali marini. Altre 1,6 tonnellate sono state recuperate a Terracina (Lt) nel Lazio, in due mesi di attività. Passando dal Tirreno all’Adriatico, anche a Manfredonia, in Puglia, va in scena questa particolare attività di pesca a strascico: oltre a catturare pesci, i pescatori tirano infatti su dalle reti rifiuti di ogni tipo, dalle reti per la coltivazione delle cozze a bottiglie di, addirittura pneumatici. In una sola giornata sono state oltre 390 i chili di rifiuti riportati a terra. Sono alcuni dei numeri letti sul rapporto di Legambiente esposto a Rimini, durante la ventiduesima fiera internazionale del recupero di materia ed energia e dello sviluppo sostenibile Ecomondo. Numeri da brividi. Una situazione di fronte alla quale si resta ...