Tottenham-Inter in diretta tv | sarà trasmessa in chiaro su Rai 1

Calciomercato Inter - anche il Tottenham su Barella : Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', il centrocampista del Cagliari sarebbe finito nel mirino del Tottenham in seguito all'infortunio di Moussa Dembele . CLICCA QUI per gli ...

Inter - De Vrij : 'Sogno scudetto? Non ne parliamo. Champions - con il Tottenham per vincere' : Abbiamo affrontato una delle migliori squadre del mondo. Li conosco, sono fortissimi e mi aspettavo delle prestazioni del genere. Giocarci contro è molto bello per capire a quali livelli sei". Dall'...

Inter - Skriniar alza l’asticella : “vogliamo vincere con Atalanta e Tottenham - siamo una grande squadra” : Il difensore slovacco ha parlato delle prossime sfide dell’Inter, sottolineando come l’obiettivo sia quello di portare a casa due vittorie “Contro l’Atalanta sarà una partita difficile, l’anno scorso ci siamo trovati in difficoltà, ma siamo una grande squadra e dobbiamo andare a Bergamo a vincere per dare continuità alle nostre prestazioni e ai risultati“. Spada/LaPresse E’ il pensiero del ...

Inter - Icardi bomber da Champions : gol a Tottenham - PSV e Barcellona : Tornando a quello che sa fare meglio, il gol, Maurito spiega che valore ha per l'Inter in una partita così difficile: "Abbiamo sofferto perché abbiamo giocato contro la migliore squadra al mondo, ci ...

Champions League - l’Inter si qualifica agli ottavi di finale se… Tutte le combinazioni : decisiva sfida col Tottenham : L’Inter ora è davvero vicina alla qualificazione agli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 di calcio. I nerazzurri sono riusciti ad acciufarre un importantissimo pareggio casalingo contro il Barcellona e sono saliti a quota 7 punti nella classifica del gruppo B. I nerazzurri hanno compiuto un fondamentale passo in avanti verso l’accesso tra le magnifiche 16 squadre del Vecchio Continente, ora hanno tre lunghezze di ...

Inter - Vecino guarda già al futuro : “Contro il Tottenham ce la giochiamo - non firmo per il pari” : Al termine della partita pareggiata contro il Barcellona, Matias Vecino, che anche oggi, dopo una prestazione al di sotto delle aspettative, ha messo lo zampino nell’azione del gol del pareggio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Siamo riusciti a portare a casa un punto, è importante per noi. Adesso la prossima gara è decisiva, non possiamo fallire. Il Barcellona ti fa correre molto, in modo da farti trovare poco lucido nel ...

Champions League : il Tottenham butta via i tre punti - 2-2 con il Psv. Che assist all'Inter : Non bastano Kane e Lucas Moura dopo il vantaggio di Lozano: nel finale il rosso a Lloris e il pari di de Jong

Tottenham : Kane non basta. Col Psv finisce 2-2 - l'Inter sorride : L'espulsione di Lloris contro il Psv. Ap La serata di Champions League si apre con un pirotecnico 2-2 tra Psv e Tottenham: van Bommel fa un grosso regalo a Spalletti in chiave qualificazione. Pari ...

Inter e Roma - per Herrera pericolo Arsenal e Tottenham : Hector Herrera è un grande obiettivo di mercato di Inter e Roma per la prossima stagione. Il forte centrocampista di proprietà del Porto è infatti in scadenza di contratto con il club lusitano ed è dunque molto desiderati da diverse grandi squadre non solo in Italia ma in giro per tutta Europa. Herrera obiettivo non […] L'articolo Inter e Roma, per Herrera pericolo Arsenal e Tottenham proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo ...

Inter - Politano : “Dalla vittoria contro Tottenham dimostriamo la nostra forza” : Intervistato ai microfoni di “Mediaset”, Matteo Politano, esterno offensivo dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il suo primo periodo nel club nerazzurro: “Il mio esordio all’Inter non è stato facile: nuovo ambiente, nuova squadra, poi con il passare del tempo è andata sempre meglio e ora possa dire di essere molto contento della mia scelta”. […] L'articolo Inter, Politano: ...

Inter - dal Tottenham a Eindhoven : i cinque motivi della crescita nerazzurra : Con la vittoria contro il PSV Eindhoven, l'Inter ha conquistato la quinta vittoria consecutiva tra Serie A e Champions League. Striscia di successi mai avvenuta da quando Spalletti siede sulla ...

Inter - Icardi raggiante dopo la vittoria sul Psv : “Serata bellissima - dopo il Tottenham più convinti” : La seconda presenza in Champions League di Mauro Icardi è coincisa con il secondo gol dell’attaccante, ancora una volta decisivo per le sorti dell’Inter: “È stata una serata bellissima, era importante far bene per come si sta sviluppando il girone. dopo la vittoria contro il Tottenham a San Siro, sapevamo di poter raggiungere la testa della classifica e siamo scesi in campo per prenderci i tre punti anche contro il ...

Sacchi : 'L'Inter è stata dominata per 85 minuti dal Tottenham - Spalletti ha un problema' : L'Inter è tornata in Champions League dopo sei anni e mezzo e lo ha fatto alla sua maniera, vincendo una partita in maniera pazza, andando sotto con il Tottenham per la rete di Eriksen, ma trovando la forza di reagire, pareggiando con Mauro Icardi all'86' e trovando il gol vittoria al 92' con Matìas Vecino. Un match che ha fatto discutere per la telecronaca Sky [VIDEO] di Riccardo Trevisani e Daniele Adani, a detta di alcuni troppo accesa, ma ...

Inter - Spalletti : “telecronaca Tottenham? Spettacolare” : “La reazione dei telecronisti dopo il gol di Vecino e’ stata una mancanza di rispetto solo per i giornalisti italiani che tifavano Tottenham. E’ stata una telecronaca spettacolare, hanno portato l’atmosfera di San Siro anche a chi era a casa”. Il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti commenta così le polemiche seguite per la telecronaca di Inter-Tottenham da parte di Sky. “Trevisani e Adani hanno ...