Pista Lunga | Giovannini vince la mass start della prima tappa di CdM in Giappone | battuto

La Pista ciclabile più corta del mondo? È lunga 40 metri e si trova a Roma : Non più lunga di 40 metri . La pista ciclabile di viale Battista Bardanzellu , nel quartiere Roma no di Colli Aniene, potrebbe finire nel libro dei record per la sua breve lunghezza. Sicuramente un ...

Pista Lunga – Coppa del mondo : ottimo inizio per l’Italia ad Obihiro : In Giappone, nella giornata inaugurale della prima tappa del circuito internazionale, Giovannini si guadagna l’accesso alla finale di Mass Start. Sesto posto per entrambi i Team Pursuit Buona partenza per l’Italia nella giornata inaugurale della prima tappa di Coppa del mondo di Obihiro. In Giappone, la Nazionale del c.t. Marchetto non inciampa nelle semifinali maschili di mass start portando in finale la sua punta di ...