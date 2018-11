Partita Iva | la flat tax conviene davvero? Numeri alla mano i benefici sono per pochi

Al RIFF arriva il film “La Partita” : In anteprima assoluta, a Roma il 20 novembre al Nuovo Cinema Aquila alle ore 20:30 in occasione del RIFF si terrà la proiezione del film “La Partita”. Sarà presente all’evento tutto il cast tra cui Francesco Pannofino, Alberto Di Stasio, Giorgio Colangeli, Stefano Ambrogi, Lidia Vitale e Simone Liberati. Gli attori e il regista presenteranno il film in sala. Una partita di pallone nella periferia romana. Tutta la storia de “La Partita”, ...

L'ultima frontiera del precariato : "Mille infermieri a Partita Iva negli ospedali" : Almeno mille infermieri a partita Iva nelle aziende sanitarie siciliane: la stima è del sindacato Nursind che ha presentato...

Nursind - mille infermieri a Partita Iva : ANSA, - PALERMO, 7 NOV - Almeno mille infermieri a partita Iva nelle aziende sanitarie siciliane. È la stima del sindacato Nursind che ha presentato un esposto al ministero del Lavoro, all'Ispettorato ...

Inter - Gagliardini si è sbloccato : “Mi serviva fare una Partita del genere - adesso spero di continuare così” : Al termine della partita contro il Genoa, il centrocampista dell’Inter Roberto Gagliardini ha commentato la larga vittoria ai microfoni di Sky: “Per noi è un momento molto positivo, chiunque si trovi a giocare fa bene. Martedì abbiamo una partita fondamentale col Barcellona. Sarà una partita difficile ma abbiamo tutte le carte per giocarcela. Avevo bisogno di fare una partita simile, non solo per i gol. Ovviamente fa piacere ...

La carovana di migranti Partita dall'Honduras arriva in Messico e attende il nuovo presidente Lopez Obrador : ... una corruzione diffusa e uno dei più alti tassi di omicidio al mondo e capirete il perché l'Onu lo abbia più volte menzionato nei propri report come il 'paese più pericoloso al mondo'. Da ultimo il ...

In Sekiro : Shadows Die Twice non potremo fare una Partita completamente furtiva : Sekiro: Shadows Die Twice sta galvanizzando gli appassionati della saga dello studio nipponico From Software e della saga dei Souls, per quanto sappiamo le differenze tra i due giochi e come quest'ultimo sia votato ad un approccio più dinamico e "ninja".Eppure, come riporta Gamingbolt, in occasione di un'intervista il ommunications manager di From, Yasuhiro Kitao, ha dichiarato come in , Sekiro: Shadows Die Twice non sarà possibile fare una run ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - la ‘giovane’ controPartita che può sbloccare l’affare Piatek : Calciomercato Juventus – La Juventus è reduce dal pareggio nella gara di campionato contro il Genoa, brutta prestazione per la squadra di Massimiliano Allegri, esordio con il botto invece per Juric che ha conquistato un pareggio preziosissimo. La partita è servita per parlare anche di Calciomercato, in particolar modo dell’affare Piatek, vera sorpresa di questo avvio di stagione in Serie A e trascinatore del Genoa con gol e ...

Così Berlusconi motiva i giocatori del Monza prima della Partita : Silvio Berlusconi nello spogliatoio del suo Monza, prima della partita casalinga contro la Triestina. Il suo incoraggiamento è già virale.

Pronostico Polonia-Italia/ Anastasi : Partita difficile! Sono pessimista ma con Bernardeschi... - esclusiva - : Pronostico Italia Polonia: intervista esclusiva a Pietro Anastasi sulla partita valida nella terza giornata della lega A della Nations league.

Movimento 5 Stelle : 'l'aumento delle tasse per la Partita Iva è una fake news' : Il Movimento 5 Stelle negli ultimi giorni si sta scontrando con diverse testate giornalistiche accusandole di pubblicare le cosiddette fake news, riguardo al possibile aumento delle tasse e dei costi per la partita iva. Infatti, la prima accusa è stata lanciata verso l'Espresso e, oggi, è toccato alla Repubblica essere "richiamato" su un presunto articolo falso riguardo l'aumento delle tasse per la partita iva di 3.2 milioni di possessori. ...

Highlights Lazio-Fiorentina - VIDEO - gol e azioni salienti della Partita : doppietta decisiva di Higuain - segna Bonaventura : La Lazio ha sconfitto la Fiorentina per 1-0 nel match valido per l’ottava giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. I biancocelesti si sono imposti grazie a un gol di Ciro Immobile al 37′, una vera zampata dell’attaccante in area di rigore che ha fatto la differenza e ha fatto sorridere i capitolini dopo la sconfitta nel derby e in Europa League, mentre ha frenato il buon momento dei viola. Di seguito il VIDEO con gli ...

Infortunio Romagnoli - Il difensore del Milan in dubbio per la Partita contro il Chievo : già pronta l'alternativa : Problema fisico per Romagnoli, in dubbio per la partita fra Milan e Chievo: domani il test decisivo per verificare le condizioni del difensore, in alternativa è pronto Zapata Durante l'allenamento ...

Infortunio Romagnoli – Il difensore del Milan in dubbio per la Partita contro il Chievo : già pronta l’alternativa : Problema fisico per Romagnoli, in dubbio per la partita fra Milan e Chievo: domani il test decisivo per verificare le condizioni del difensore, in alternativa è pronto Zapata Durante l’allenamento della vigilia di Milan-Chievo, il difensore centrale dei rossoneri, Alessio Romangoli, ha accusato un problema fisico. Le condizioni del capitano del Milan verranno valutate con maggior precisione nella mattinata di domani, nella quale è ...

Migranti - Partita nave italiana per soccorso nel Mediterraneo - a bordo reporter in esclusiva per TPI : I garanti del progetto sono un gruppo di parlamentari, con il sostegno di esponenti del mondo della cultura e della società civile. Oggi giovedì 4 ottobre 2018, alle ore 15.00 a Roma presso la Sala ...