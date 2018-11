ATP Finals – Zverev lancia la sfida a Federer senza paura | “match duro | ma non mi

Tennis - ATP Finals 2018 : le semifinali. Djokovic dà la rivincita ad Anderson - Federer sogna i 100 e attende Zverev : Alle ATP Finals 2018 di Londra è arrivato il giorno delle semifinali. Si conoscerà oggi chi saranno i due protagonisti che domani si contenderanno lo scettro di “maestro dell’anno”. La composizione delle due partite lascia apertissima la possibilità di una finale tra Roger Federer e Novak Djokovic, sicuramente la più attesa e voluta dal mondo del Tennis, ma alla quale almeno due persone, Alexander Zverev e Kevin Anderson, non ...

Federer-Zverev e Djokovic-Anderson - Semifinali ATP Finals tennis 2018 : programma - orari e tv. Come vederle in streaming : Erano i quattro che dovevano raggiungere le Semifinali, sono i quattro che ce l’hanno fatta: Roger Federer, Alexander Zverev, Novak Djokovic e Kevin Anderson sono ancora tutti lì, pronti a darsi battaglia alla O2 Arena di Londra per agguantare l’accesso alla finale. Lo svizzero ha rischiato parecchio per effetto della sconfitta iniziale con Kei Nishikori, ma alla fine ha saputo ritrovare le chiavi del proprio gioco per la ...

ATP Finals 2018 - Djokovic supera Cilic 7-6 - 6-2 nel gruppo Kuerten. In semifinale troverà Anderson : Novak Djokovic chiude in bellezza il girone Kuerten, battendo 7-6, 6-2 Marin Cilic e centrando la terza vittoria consecutiva in queste ATP Finals di Londra . Il numero uno del mondo, già certo della prima posizione nel proprio raggruppamento che gli ha regalato la semifinale di sabato sera contro Kevin Anderson, ha giocato sul velluto un match comunque intenso ed ...

Tennis - ATP Finals 2018 : Zverev supera Isner e vola in semifinale contro Federer - Djokovic en plein : La sesta giornata delle ATP Finals 2018 di Tennis ha definito il quadro dei semifinalisti. Nel day-6 dedicato agli ultimi incontri del “Guga Kuerten Group” hanno staccato il biglietto per la prossima fase il serbo Novak Djokovic (n.1 del mondo) e il tedesco Alexander Zverev (n.5 del ranking) che sfideranno rispettivamente Kevin Anderson e Roger Federer. Una situazione che si è chiarita già con il primo match in programma ...

ATP Finals – Djokovic chiude in bellezza : Cilic ko in due set - domani le semifinali : Djokovic vince ancora a Londra: il serbo batte Cilic già consapevole del pass matematico per le semifinali delle ATP Finals Novak Djokovic chiude in bellezza la fase a gironi della ATP Finals in corso a Londra. Il numero uno del ranking mondiale ha mandato al tappeto anche Marin Cilic: il serbo non ha preso il match sottogamba nonostante la certezza matematica di un pass per le semifinali. Il serbo ha faticato nel primo set, per poi ...

Tennis - ATP Finals 2018 : Zverev supera Isner e vola in semifinale - Djokovic en plein : La sesta giornata delle ATP Finals 2018 di Tennis ha definito il quadro dei semifinalisti. Nel day-6 dedicato agli ultimi incontri del “Guga Kuerten Group” hanno staccato il biglietto per la prossima fase il serbo Novak Djokovic (n.1 del mondo) e il tedesco Alexander Zverev (n.5 del ranking). Una situazione che si è chiarita già con il primo match in programma quest’oggi che vedeva sfidarsi il teutonico e l’americano John ...

Federer-Zverev - Semifinale ATP Finals 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Il programma completo : Sabato 17 novembre si disputerà l’attesissima Semifinale delle ATP Finals 2018 tra Roger Federer e Alexander Zverev, pronti a sfidarsi sul cemento della O2 Arena di Londra. Nella capitale britannica andrà in scena un incontro particolarmente acceso e vibrante che mette in palio un posto nella finale di domenica contro il vincente di Djokovic-Anderson: il Maestro svizzero partirà con i favori del pronostico anche se non ha incantato durante ...

Tennis - Semifinali ATP Finals 2018 : Federer-Zverev e Djokovic-Anderson. Programma - orari e tv : Si sono definite le Semifinali delle ATP Finals 2018, il torneo di fine stagione che riunisce i migliori otto Tennisti del mondo. Alla O2 Arena di Londra (Gran Bretagna) si preannuncia un pirotecnico sabato 17 novembre con due sfide estremamente divertenti e appassionati che regaleranno grande spettacolo a tutti i tifosi, pronti a gustarsi gli ultimi match di lusso di una stagione al massimo. Roger Federer se la dovrà vedere contro Alexander ...

ATP Finals 2018 - Zverev supera 7-6 - 6-3 Isner nel gruppo Kuerten. Il tedesco in semifinale con Federer : Zverev-Isner, la cronaca Il primo set vive, come previsto, sui turni di battuta dei due protagonisti. Isner fallisce l'unica palla break nell'undicesimo game, che coincide anche con un set point: l'...

ATP Finals – Zverev batte Isner e si qualifica : il tedesco si impone in 2 set e prenota la sfida contro Federer : Alexander Zverev vince il terzo e ultimo match del Gruppo A: il tedesco supera Isner e si qualifica per la semifinale contro Roger Federer Bastano 1 ora e 22 minuti ad Alexander Zverev per staccare il pass per le semifinali delle ATP Finals. Il talentino tedesco, presentatosi a Londra da numero 5 al mondo, ha superato in due set John Inser, vincendo la partita con il punteggio di 7-6 (7-5 al tie-break) / 6-3. Alexander Zverev ha dunque ...

